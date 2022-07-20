Троянди будь-якого сорту, розміру та типу потребують догляду дбайливого господаря. Щоб завчасно не втратити квіти в посусі, варто дотримуватися кількох простих правил догляду.

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Обрізка троянд влітку

Протягом літа трояндові кущі треба обрізати – це робиться не лише для того, щоб покращити зовнішній вигляд та форму кущів, але і щоб зменшити навантаження на стебла.

Обрізка також необхідна для того, щоб не виснажувати рослину відмерлими квітами та листям і давати можливість прорости новим бутонам.

Обрізка троянд / Фото Світ рослин

Що треба обрізати:

Зів'ялі та відцвілі бутони;

Засохлі, зламані, занадто тонкі та хворі гілки.

Зверніть увагу! Проводити обрізку троянд варто спеціальними інструментами – зокрема секатором з косим зрізом. Так ви не травмуєте рослину та покращите зростання гілок.

Як поливати троянду влітку

У сонячну спеку трояндові кущі, як і будь-які рослини, потребують більше вологи. При цьому треба дотримуватися кількох правил, щоб не нашкодити рослині:

Вода для поливу троянд не має бути холодною, тому що в спеку льодяна волога – великий стрес для рослини. Перед тим, як поливати кущ, краще дати воді прогрітися на сонці.

Поливати троянди треба 1 – 3 рази на тиждень, залежно від температури, віку куща та типу ґрунту.

Зволожувати землю треба на 20 – 25 сантиметрів завглибшки.

Поливати троянди треба під кущ, не попадаючи на листя і квітки – зайва волога може спровокувати хвороби, а палюче сонце може легко зсушити квіти на листя, на яких є вода.

Після поливу треба регулярно розпушувати землю біля троянд, щоб не відбувався застій води.

Як правильно поливати троянди / Фото Дім і сад

Удобрення троянд

Щоб троянди могли нормально розвиватися навіть у посушливий час, їх варто підживлювати добривами.

Для хорошого росту троянд підійде:

Фосфор;

Калій;

Магній;

Залізо;

Марганець;

Бор.

Зверніть увагу! Влітку краще не додавати азотні добрива – їх краще вносити навесні, перед цвітінням бутонів.