Троянди будь-якого сорту, розміру та типу потребують догляду дбайливого господаря. Щоб завчасно не втратити квіти в посусі, варто дотримуватися кількох простих правил догляду.

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Обрізка троянд влітку

Протягом літа трояндові кущі треба обрізати – це робиться не лише для того, щоб покращити зовнішній вигляд та форму кущів, але і щоб зменшити навантаження на стебла.

Обрізка також необхідна для того, щоб не виснажувати рослину відмерлими квітами та листям і давати можливість прорости новим бутонам.

Обрізка троянд

Обрізка троянд / Фото Світ рослин

Що треба обрізати:

  • Зів'ялі та відцвілі бутони;
  • Засохлі, зламані, занадто тонкі та хворі гілки.

Як поливати троянду влітку

У сонячну спеку трояндові кущі, як і будь-які рослини, потребують більше вологи. При цьому треба дотримуватися кількох правил, щоб не нашкодити рослині:

  • Вода для поливу троянд не має бути холодною, тому що в спеку льодяна волога – великий стрес для рослини. Перед тим, як поливати кущ, краще дати воді прогрітися на сонці.
  • Поливати троянди треба 1 – 3 рази на тиждень, залежно від температури, віку куща та типу ґрунту.
  • Зволожувати землю треба на 20 – 25 сантиметрів завглибшки.
  • Поливати троянди треба під кущ, не попадаючи на листя і квітки – зайва волога може спровокувати хвороби, а палюче сонце може легко зсушити квіти на листя, на яких є вода.
  • Після поливу треба регулярно розпушувати землю біля троянд, щоб не відбувався застій води.

Полив троянд

Як правильно поливати троянди / Фото Дім і сад

Удобрення троянд

Щоб троянди могли нормально розвиватися навіть у посушливий час, їх варто підживлювати добривами.

Для хорошого росту троянд підійде:

  • Фосфор;
  • Калій;
  • Магній;
  • Залізо;
  • Марганець;
  • Бор.