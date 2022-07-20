Троянди будь-якого сорту, розміру та типу потребують догляду дбайливого господаря. Щоб завчасно не втратити квіти в посусі, варто дотримуватися кількох простих правил догляду.
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Обрізка троянд влітку
Протягом літа трояндові кущі треба обрізати – це робиться не лише для того, щоб покращити зовнішній вигляд та форму кущів, але і щоб зменшити навантаження на стебла.
Обрізка також необхідна для того, щоб не виснажувати рослину відмерлими квітами та листям і давати можливість прорости новим бутонам.
Обрізка троянд / Фото Світ рослин
Що треба обрізати:
- Зів'ялі та відцвілі бутони;
- Засохлі, зламані, занадто тонкі та хворі гілки.
Як поливати троянду влітку
У сонячну спеку трояндові кущі, як і будь-які рослини, потребують більше вологи. При цьому треба дотримуватися кількох правил, щоб не нашкодити рослині:
- Вода для поливу троянд не має бути холодною, тому що в спеку льодяна волога – великий стрес для рослини. Перед тим, як поливати кущ, краще дати воді прогрітися на сонці.
- Поливати троянди треба 1 – 3 рази на тиждень, залежно від температури, віку куща та типу ґрунту.
- Зволожувати землю треба на 20 – 25 сантиметрів завглибшки.
- Поливати троянди треба під кущ, не попадаючи на листя і квітки – зайва волога може спровокувати хвороби, а палюче сонце може легко зсушити квіти на листя, на яких є вода.
- Після поливу треба регулярно розпушувати землю біля троянд, щоб не відбувався застій води.
Як правильно поливати троянди / Фото Дім і сад
Удобрення троянд
Щоб троянди могли нормально розвиватися навіть у посушливий час, їх варто підживлювати добривами.
Для хорошого росту троянд підійде:
- Фосфор;
- Калій;
- Магній;
- Залізо;
- Марганець;
- Бор.