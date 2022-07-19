Розы любого сорта, размера и типа нуждаются в уходе заботливого хозяина. Чтобы заранее не потерять цветы в засухе, следует соблюдать несколько простых правил ухода.
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Летняя обрезка роз
В течение лета розовые кусты нужно обрезать – это делается не только для того, чтобы улучшить внешний вид и форму кустов, но и уменьшить нагрузку на стебли.
Обрезка также необходима для того, чтобы не истощать растение отмершими цветами и листьями и давать возможность прорасти новым бутонам.
Обрезка роз / Фото Мир растений
Что нужно обрезать:
- Увядшие и отцветшие бутоны;
- Засохшие, сломанные, слишком тонкие и больные ветви.
Как поливать розу летом
В солнечную жару кусты роз, как и любые растения, нуждаются в большей влаге. При этом нужно соблюдать несколько правил, чтобы не навредить растению:
- Вода для полива роз не должна быть холодной, потому что в жару ледяная влага – большой стресс для растения. Перед тем как поливать куст, лучше дать воде прогреться на солнце.
- Поливать розы нужно 1 – 3 раза в неделю, в зависимости от температуры, возраста куста и типа почвы.
- Увлажнять землю нужно на 20 – 25 сантиметров в глубину.
- Поливать розы нужно под куст, не попадая на листья и цветки – лишняя влага может спровоцировать болезни, а палящее солнце может легко засушить цветы и листья, на которых есть вода.
- После полива нужно регулярно разрыхлить землю возле роз, чтобы не происходил застой воды.
Как правильно поливать розы / Фото Дом и сад
Удобрение роз
Чтобы розы могли нормально развиваться даже в засушливое время, их следует подкармливать удобрениями.
Для хорошего роста роз подойдет:
- Фосфор;
- Калий;
- магний;
- Железо;
- Марганец;
- Бор.