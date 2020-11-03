Краса вимагає не жертв, а уваги. У нашому випадку - мінімальної, але щоденної, оскільки мова піде про beauty-традиції з Франції.

Ваше обличчя в 20 років дано вам природою. Яким воно буде в 50, залежить від вас.

Коко Шанель

Образ парижанки незмінно асоціюється з доглянутістю, елегантністю і витонченістю. Як вони це роблять? Записуйте секрети.

Догляд за собою як життєва філософія

Для француженок стежити за собою – це не нудний обов'язок, а спосіб життя. Не так важливі вік і тип шкіри, як умови, в яких ви перебуваєте. У мегаполісі захист від забруднень, вільних радикалів і стресу актуальний змолоду. Француженки це розуміють і починають доглядати за шкірою з юності, не чекаючи вікових змін. Тут мається на увазі саме космецевтика, а не декоративна косметика, оскільки мешканки романтичної країни вважають запорукою краси здорову шкіру.

Як приклад, погляньте на французьку актрису Ізабель Юппер. Зараз їй 67 років, а режисери досі пропонують парижанці ролі фатальних красунь! Ізабель не пропускає і дня без догляду за шкірою і диктує часу свої умови.

Більше – не означає краще

Ніяких багатоступеневих ритуалів. Француженки вважають: чим менше навантажувати шкіру, тим красивіше вона буде виглядати. Замість неосяжної купи баночок і тюбиків вони вважають за краще щодня використовувати основні продукти для очищення, зволоження і захисту. Великий асортимент засобів від відомих французьких брендів доступний в онлайн-магазинах. Наприклад, на сайті eva.ua представлений La Roche-Posay, який люблять багато знаменитостей.

Тільки делікатне очищення обличчя

У француженок тонка, схильна до почервоніння і подразнень шкіра, тому вони не люблять грубі засоби і вибирають ті, які "шанобливо ставляться" до обличчя і очищають м'яко. До таких відносяться продукти з ніжною, кремовою консистенцією і маслами в складі: двофазні засоби, гідрофільне масло, тонік і маски, що глибоко очищають.

Не забувайте про наступні кроки для збереження молодості і сяйва – нанесення сироватки, кремів для обличчя і шкіри навколо очей. Якісна французька косметика коштує грошей, але не впадайте у відчай! Не за горами Чорна п'ятниця і чудові знижки. Якщо зараз не виходить зібрати весь beauty-комплект, відкладіть бажані кошти до 27 листопада.

Фанатичний захист від сонця

Париж – місто не південних широт, однак француженки наполегливо ховаються від прямих сонячних променів за допомогою закритих рукавів, крислатих капелюхів, спеціальних парасольок і захисних засобів з SPF 50+. Вони розуміють, як згубно ультрафіолет впливає на шкіру. Час би і нам визнати той факт, що сонце старить, старить і ще раз старить!

Багатошаровому пирогу на обличчі – ні

У повсякденному житті француженки не матують шкіру, не люблять контуринг і в цілому не зловживають макіяжем, обмежуючись рум’яними, нейтральною помадою та іноді тушшю. Замість того, щоб малювати красу, вони прагнуть до природного сяйва і здоров'я.

Догляд по-французьки – це проста і комплексна турбота про себе. Зрозуміло, крім космецевтики важливий сам спосіб життя, але ж не так складно пити більше води, стежити за харчуванням і приділяти особі буквально 10-15 хвилин в день.