Красота требует не жертв, а внимания. В нашем случае — минимального, но ежедневного, поскольку речь пойдет о beauty-традициях из Франции.

Ваше лицо в 20 лет дано вам природой. Каким оно будет в 50, зависит от вас.

Коко Шанель

Образ парижанки неизменно ассоциируется с ухоженностью, элегантностью и утонченностью. Как они это делают? Записывайте секреты.

Уход за собой как жизненная философия

Для француженок следить за собой — это не скучная обязанность, а образ жизни. Не так важны возраст и тип кожи, как условия, в которых вы находитесь. В мегаполисе защита от загрязнений, свободных радикалов и стресса актуальна смолоду. Француженки это понимают и начинают ухаживать за кожей с юности, не дожидаясь возрастных изменений. Здесь подразумевается именно космецевтика, а не декоративная косметика, поскольку жительницы романтической страны считают залогом красоты здоровую кожу.

В качестве примера взгляните на французскую актрису Изабель Юппер. Сейчас ей 67 лет, а режиссеры до сих пор предлагают парижанке роли роковых красавиц! Изабель не пропускает ни дня без ухода за кожей и диктует времени свои условия.

Больше — не значит лучше

Никаких многоступенчатых ритуалов. Француженки считают: чем меньше нагружать кожу, тем краше она будет выглядеть. Вместо необъятной груды баночек и тюбиков они предпочитают ежедневно использовать основные продукты для очищения, увлажнения и защиты. Большой ассортимент средств от известных французских брендов доступен у нас в онлайн-магазинах. Например, на сайте eva.ua представлен La Roche-Posay, который любят многие знаменитости.

Только деликатное очищение лица

У француженок тонкая, склонная к покраснениям и раздражениям кожа, поэтому они не любят грубые средства и выбирают те, которые "уважительно обращаются" с лицом и очищают мягко. К таким относятся продукты с нежной, кремовой консистенцией и маслами в составе: двухфазные средства, гидрофильное масло, тоник и глубоко очищающие маски.

Не забывайте про следующие шаги для сохранения молодости и сияния — нанесение сыворотки, кремов для лица и кожи вокруг глаз. Качественная французская косметика стоит денег, но не отчаивайтесь! Не за горами Черная пятница и отличные скидки. Если сейчас не получается собрать весь beauty-комплект, отложите желанные средства до 27 ноября.

Фанатичная защита от солнца

Париж — город не южных широт, однако француженки упорно прячутся от прямых солнечных лучей с помощью закрытых рукавов, широкополых шляп, специальных зонтов и защитных средств с SPF 50+. Они понимают, как губительно ультрафиолет влияет на кожу. Пора бы и нам признать тот факт, что солнце старит, старит и еще раз старит!

Многослойному пирогу на лице — нет

В повседневной жизни француженки не матируют кожу, не любят контуринг и в целом не злоупотребляют макияжем, ограничиваясь румянами, нейтральной помадой и иногда тушью. Вместо того чтобы рисовать красоту, они стремятся к естественному сиянию и здоровью.

Уход по-французски — это простая и комплексная забота о себе. Разумеется, кроме космецевтики важен сам образ жизни, но ведь не так сложно пить больше воды, следить за питанием и уделять лицу буквально 10–15 минут в день.