В Україні переводять годинники на зимовий та літній час вже понад 40 років. Роблять це з двох важливих причин: для економії електроенергії та через існування традиції відповідності біологічного часу до календарного часу, зазначає 24 канал.

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Котра зараз година

Телефони Android та iOS, а також інші сучасні гаджети, які мають доступ до інтернету, зазвичай оновлюються автоматично. Тож їм можна спокійно довіряти у питання актуального часу.

А ось на механічному годиннику треба буде перевести час самостійно, для цього можна скористатися сервісами перевірки точного часу. Найпростіший варіант – це набрати такий запит: "котра зараз година в Україні" і Google вам підкаже точну відповідь.

Коли переводять годинники на зимовий час

Стрілки годинника в Україні переводять на зимовий час в останню неділю жовтня. У ніч з 29 на 30 жовтня о 4:00 год українці переводять годинники на 1 год назад. Причиною цього є те, що взимку світає пізніше, а сутінки настають раніше, ніж у літній період року.

Традицію переведення годинників двічі на рік вперше започаткували у Великобританії майже 100 років тому. Англійці вважали, що це допоможе зекономити витрату енергетичних ресурсів. На сьогодні зимовий і літній час діє більш ніж у 110 країнах світу.

Котра година - в Україні перевели годинники

В Україні перевели годинники на зимовий час / Фото "Canva"

Як переведення годинників впливає на здоров'я

  • Часто через переведення годинників люди потерпають від порушення сну.
  • Вони стають більш дратівливими та виснаженими.
  • Мають проблеми з концентрацією уваги.
  • На роботі можна помітити як в людей знижується працездатність.
  • Вони часто розконцентровані та неуважні.

Як адаптуватися до переведення годинників

  • Щоб ваш організм легко та без великих стресів адаптувався до зміни часу варто виконувати рекомендації лікарів.
  • Не використовуйте гаджети щонайменше за годину до сну.
  • Лягайте спати на 15-30 хвилин раніше ніж зазвичай.
  • Не споживайте чай, каву чи алкогольні напої перед сном.
  • Важливо мати раціональне харчування: їсти більш корисних продуктів, пити багато води.
  • Також можна тимчасового уникати фізичних навантажень, щоб не перевтомлюватися.
  • Провітрюйте кімнату перед тим, як підете спати.