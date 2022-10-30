В Україні переводять годинники на зимовий та літній час вже понад 40 років. Роблять це з двох важливих причин: для економії електроенергії та через існування традиції відповідності біологічного часу до календарного часу, зазначає 24 канал.
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Коли переводять годинники на зимовий час
Традицію переведення годинників двічі на рік вперше започаткували у Великобританії майже 100 років тому. Англійці вважали, що це допоможе зекономити витрату енергетичних ресурсів. На сьогодні зимовий і літній час діє більш ніж у 110 країнах світу.
В Україні перевели годинники на зимовий час / Фото "Canva"
Як переведення годинників впливає на здоров'я
- Часто через переведення годинників люди потерпають від порушення сну.
- Вони стають більш дратівливими та виснаженими.
- Мають проблеми з концентрацією уваги.
- На роботі можна помітити як в людей знижується працездатність.
- Вони часто розконцентровані та неуважні.
Як адаптуватися до переведення годинників
- Щоб ваш організм легко та без великих стресів адаптувався до зміни часу варто виконувати рекомендації лікарів.
- Не використовуйте гаджети щонайменше за годину до сну.
- Лягайте спати на 15-30 хвилин раніше ніж зазвичай.
- Не споживайте чай, каву чи алкогольні напої перед сном.
- Важливо мати раціональне харчування: їсти більш корисних продуктів, пити багато води.
- Також можна тимчасового уникати фізичних навантажень, щоб не перевтомлюватися.
- Провітрюйте кімнату перед тим, як підете спати.