В Україні переводять годинники на зимовий та літній час вже понад 40 років. Роблять це з двох важливих причин: для економії електроенергії та через існування традиції відповідності біологічного часу до календарного часу, зазначає 24 канал.

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Котра зараз година

Телефони Android та iOS, а також інші сучасні гаджети, які мають доступ до інтернету, зазвичай оновлюються автоматично. Тож їм можна спокійно довіряти у питання актуального часу.

Точний час зараз дивіться тут

А ось на механічному годиннику треба буде перевести час самостійно, для цього можна скористатися сервісами перевірки точного часу. Найпростіший варіант – це набрати такий запит: "котра зараз година в Україні" і Google вам підкаже точну відповідь.

Коли переводять годинники на зимовий час Стрілки годинника в Україні переводять на зимовий час в останню неділю жовтня. У ніч з 29 на 30 жовтня о 4:00 год українці переводять годинники на 1 год назад. Причиною цього є те, що взимку світає пізніше, а сутінки настають раніше, ніж у літній період року.

Традицію переведення годинників двічі на рік вперше започаткували у Великобританії майже 100 років тому. Англійці вважали, що це допоможе зекономити витрату енергетичних ресурсів. На сьогодні зимовий і літній час діє більш ніж у 110 країнах світу.

В Україні перевели годинники на зимовий час / Фото "Canva"

Як переведення годинників впливає на здоров'я

Часто через переведення годинників люди потерпають від порушення сну.

Вони стають більш дратівливими та виснаженими.

Мають проблеми з концентрацією уваги.

На роботі можна помітити як в людей знижується працездатність.

Вони часто розконцентровані та неуважні.

Як адаптуватися до переведення годинників