У корсеті та ботфортах: Крістіна Агілера підкорила спокусливим образом – фото
Американська поп-виконавиця Крістіна Агілера не соромиться поставати перед фанами в сексуальних образах. Цього разу вона підкреслила форми корсетом та доповнила образ лакованими ботфортами.
Американська поп-співачка Крістіна Агілера знялась у спокусливій фотосесії для осінньо-зимового випуску італійського глянцевого журналу L'Officiel. Неймовірними кадрами знаменитість поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.
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Співачка постала перед камерою у різних атмосферних локаціях. Автором фотосесії для глянцю став Денніс Леупольд, а всіма образами займалась стилістка Іларія Никколіні.
Крістіна Агілера позувала у вбраннях від брендів Max Mara, Bottega Veneta, Valentino і Prada. Вона приміряла чорний, білий та золотистий одяг. Першим її образом було мереживне боді та корсет, який підкреслював пишні груди співачки, лаковані ботфорти і пальто з бахромою.
Крістіна Агілера в спокусливому вбранні / Instagram / @xtina
Крістіна Агілера в спокусливому вбранні / Instagram / @xtina