Американська поп-виконавиця Крістіна Агілера не соромиться поставати перед фанами в сексуальних образах. Цього разу вона підкреслила форми корсетом та доповнила образ лакованими ботфортами.

Американська поп-співачка Крістіна Агілера знялась у спокусливій фотосесії для осінньо-зимового випуску італійського глянцевого журналу L'Officiel. Неймовірними кадрами знаменитість поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

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Співачка постала перед камерою у різних атмосферних локаціях. Автором фотосесії для глянцю став Денніс Леупольд, а всіма образами займалась стилістка Іларія Никколіні.

Крістіна Агілера позувала у вбраннях від брендів Max Mara, Bottega Veneta, Valentino і Prada. Вона приміряла чорний, білий та золотистий одяг. Першим її образом було мереживне боді та корсет, який підкреслював пишні груди співачки, лаковані ботфорти і пальто з бахромою.



Крістіна Агілера в спокусливому вбранні / Instagram / @xtina

Ще зірка обрала чорну білизну, на яку одягнула напівпрозору кофтинку, а також рукавички та ботфорти, але в іншому забарвленні. Знаменитість зробила легкий макіяж та нафарбувала губи коричневою помадою, що додавало пікантності образу. Волосся Крістіна вклала легкими хвилями.

Крістіна Агілера в спокусливому вбранні / Instagram / @xtina