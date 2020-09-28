Американська актриса та лауреатка премії Оскар Гвінет Пелтроу в честь свого 48-го дня народження вирішила продемонструвати усьому світу власну красу та натуральність. Жінка повністю оголилась у зеленому саду, де продемонструвала стрункі форми.

Свій день народження Гвінет святкувала 27 вересня, відтак зірка на вихідних змогла потішити фанатів пікантним контентом, повідомляє 24 канал. Окрім привітання себе зі святом, вона не забула згадати і про власний бренд Goop для оздоровлення та способу життя, який піддається чималій критиці американців.

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У своєму святковому костюмі сьогодні... Спасибі всім за привітання з днем народження і спасибі за приголомшливе нове крем-масло для тіла від Goop, яке дозволило мені думати, що я все ще можу зняти з себе одяг,

– поділилась у дописі іменинниця Гвінет Пелтроу.

На еротичному знімку можна побачити сексуальну та жіночну актрису, яка завдяки вигідній позі прикрила інтимні зони тіла, а груди закрила руками. Жінка була зовсім без макіяжу та з природнім укладанням волосся.



Спокуслива Гвінет Пелтроу / Instagram / @gwynethpaltrow

На допис відреагувало чимало зірок, серед них: Періс Гілтон, Олівія Вайлд, Демі Роуз, Софі Тернер, Кейт Гадсон та багато інших. Вірні прихильники також залишили чимало привітань улюбленій актрисі та підкреслили, що вона – неймовірно красива в такому образі. Знімок оцінили майже мільйон користувачів інстаграму, а його автором, ймовірно, став чоловік та коханий Бред Фелчак.