Американская актриса и лауреат премии Оскар Гвинет Пэлтроу в честь своего 48-го дня рождения решила продемонстрировать всему миру собственную красоту и натуральность. Женщина полностью обнажилась в зеленом саду, где продемонстрировала стройные формы.

Свой день рождения Гвинет праздновала 27 сентября, поэтому звезда на выходных смогла порадовать фанатов пикантным контентом, сообщает 24 канал. Кроме поздравления себя с праздником, она не забыла упомянуть и о собственном бренде Goop для оздоровления и образа жизни, который подвергается немалой критике американцев.

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В своем праздничном костюме сегодня... Спасибо всем за поздравления с днем рождения и спасибо за потрясающее новое крем-масло для тела от Goop, которое позволило мне думать, что я все еще могу снять с себя одежду,

– поделилась в заметке именинница Гвинет Пэлтроу.

На эротическом снимке можно увидеть сексуальную и женственную актрису, которая благодаря выгодной позе прикрыла интимные зоны тела, а грудь закрыла руками. Женщина была совсем без макияжа и с естественной укладкой волос.



Соблазнительная Гвинет Пэлтроу / Instagram / @gwynethpaltrow

На публикацию отреагировали немало звезд, среди них: Пэрис Хилтон, Оливия Уайлд, Деми Роуз, Софи Тернер, Кейт Хадсон и многие другие. Верные поклонники также оставили немало поздравлений любимой актрисе и подчеркнули, что она – невероятно красивая в таком образе. Снимок оценили почти миллион пользователей инстаграма, а его автором, вероятно, стал муж и возлюбленный Брэд Фэлчак.