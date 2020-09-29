Американская поп-исполнительница Кристина Агилера не стесняется появляться перед фанами в сексуальных образах. На этот раз она подчеркнула формы корсетом и дополнила образ лакированными ботфортами.

Американская поп-певица Кристина Агилера снялась в соблазнительной фотосессии для осенне-зимнего выпуска итальянского глянцевого журнала L'Officiel. Невероятными кадрами знаменитость поделилась на своей странице в инстаграме.

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Певица предстала перед камерой в различных атмосферных локациях. Автором фотосессии для глянца стал Деннис Леупольд, а всеми образами занималась стилист Илария Никколини.

Кристина Агилера позировала в нарядах от брендов Max Mara, Bottega Veneta, Valentino и Prada. Она примерила черную, белую и золотистую одежду. Первым ее образом было кружевное боди и корсет, который подчеркивал пышную грудь певицы, лакированные ботфорты и пальто с бахромой.



Кристина Агилера в соблазнительных нарядах / Instagram / @xtina

Еще звезда выбрала черное белье, на которое надела полупрозрачную кофточку, а также перчатки и ботфорты, но в другом окрасе. Знаменитость сделала легкий макияж и накрасила губы коричневой помадой, что придавало пикантности образу. Волосы Кристина уложила легкими волнами.

Кристина Агилера в соблазнительных нарядах / Instagram / @xtina