Королева української сцени під час карантину приділяє значно більше уваги своїм дітям. Оля Полякова влаштувала прогулянку з молодшою донькою Алісою до Київського зоопарку, а для виходу обрала короткі шортики, які підкреслили її стрункі ніжки.

Впродовж самоізоляції Оля Полякова як ніхто інший з українських зірок розвивала особистий блог в інстаграмі. Проте замість теплих родинних зустрічей вона знімала інтерв'ю з колегамипо сцені, часто залишаючи дітей без уваги. Проте у спекотний літній день співачка вирішила відправитися з 8-річною Алісою до Київського зоопарку.

Читайте також У сукні з глибоким декольте: 15-річна донька Олі Полякової приголомшила літнім образом – фото

Фото з прогулянки зіркова матуся показала в мережі. Судячи з усього, дівчинці розваги сподобалися, адже разом вони їли солодку вату, фотографувалися та спостерігали за тваринками, а усмішка не зникала з її обличчя.

Образ Олі Полякової

Артистка обрала для виходу лаконічний та стильний look. Вона позувала в білій футболці оверсайз, яка, як стверджує фешн-експерт та дизайнер Андре Тан, вигідно поєднується з десятками інших речей трьох сезонів. Оля Полякова доповнила базовий елемент короткими темними шортами з високою талією. Такий образ фантастично підкреслив її стрункі та підтягнуті ніжки, які вже давно завоювали звання найдовших у вітчизняному шоу-бізі.

Аутфіт завершили білі кросівки на масивній підошві. Довге волосся білявка залишила розпущеним, а обличчя приховала за трендовими сонцезахисними окулярами.

"Режим мама", – прокоментувала Полякова.



Оля Полякова у коротких шортах з донькою Алісою / Фото Instagram / @polyakovamusic