Королева украинской сцены во время карантина уделяет значительно больше внимания своим детям. Оля Полякова устроила прогулку с младшей дочерью Алисой в Киевский зоопарк, а для выхода выбрала короткие шортики, которые подчеркнули ее стройные ножки.

В течение самоизоляции Оля Полякова как никто другой из украинских звезд развивала личный блог в Инстаграме. Однако вместо теплых родственных встреч она снимала интервью с коллегами по сцене, часто оставляя детей без внимания. Однако в жаркий летний день певица решила отправиться с 8-летней Алисой в Киевский зоопарк.

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Фото с прогулки звездная мама показала в сети. Судя по всему, девочке развлечения понравились, ведь вместе они ели сладкую вату, фотографировались и наблюдали за животными, а улыбка не сходила с ее лица.

Образ Оли Поляковой

Артистка выбрала для выхода лаконичный и стильный look. Она позировала в белой футболке оверсайз, которая, как утверждает фэшн-эксперт и дизайнер Андре Тан, выгодно сочетается с десятками других вещей трех сезонов. Оля Полякова дополнила базовый элемент короткими темными шортами с высокой талией. Такой образ фантастически подчеркнул ее стройные и подтянутые ножки, которые уже давно завоевали звание самых длинных в отечественном шоу-бизе.

Аутфит завершили белые кроссовки на массивной подошве. Длинные волосы блондинка оставила распущенными, а лицо скрыла за трендовыми солнцезащитными очками.

"Режим мама", – прокомментировала Полякова.



Оля Полякова в коротких шортах с дочкой Алисой / Фото Instagram / @polyakovamusic