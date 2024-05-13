Здійснення мрій та незабутніх моментів: короткі привітання для найкращих іменинників

Короткі побажання підходять, щоб вітати рідних або друзів з днем народження онлайн. Адже не завжди є можливість бути присутніми на святі. Однак оминути близьку людину у таку особливу для неї мить не можна.

У сьогоднішньому матеріалі LifeStyle 24 зібрав добірку коротких привітань, які ви можете надіслати іменинникам. Тут знайдете найщиріші слова для них.

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Короткі привітання з днем народження для рідних та друзів

З днем народження! Бажаю, щоб кожен момент цього дня був наповнений радістю та щастям!

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Вітаю з особливим днем! Нехай кожне бажання здійсниться, а усмішка не зникає з обличчя!

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Щиро вітаю з днем народження! Нехай життя приносить лише яскраві емоції та незабутні миті!

Привітання для іменинників / Фото Freepik

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Зичу тобі безмежної радості, море веселощів та безліч неймовірних подій у цей особливий день!

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З днем народження! Нехай цей день буде наче казка, де кожна мить – чарівна!

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Зичу море радості та гору щастя у твій день народження! Нехай серце б'ється у ритмі радісних подій!

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Щиро вітаю з днем народження! Бажаю, щоб кожен момент цього свята був таким же яскравим, як ти!

Привітання для іменинників / Фото Canva

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Вітаю з днем народження! Нехай кожен день твого життя буде наповнений коханням, радістю та щастям!

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Зичу тобі найяскравіших мрій, найтепліших усмішок і найсміливіших кроків у цей особливий день!

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Вітаю з днем, коли ти стаєш на крок ближче до власних мрій! Нехай вони збуваються з кожним новим роком!