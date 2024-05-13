В сегодняшнем материале LifeStyle 24 собрал подборку коротких поздравлений, которые вы можете отправить именинникам. Здесь найдете самые искренние слова для них.

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Короткие поздравления с днем рождения для родных и друзей

С днем рождения! Желаю, чтобы каждый момент этого дня был наполнен радостью и счастьем!

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Поздравляю с особенным днем! Пусть каждое желание осуществится, а улыбка не исчезает с лица!

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Искренне поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь приносит только яркие эмоции и незабываемые мгновения!

Поздравления для именинников / Фото Freepik

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Желаю тебе безграничной радости, море веселья и множество невероятных событий в этот особый день!

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С днем рождения! Пусть этот день будет как сказка, где каждый миг – волшебный!

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Желаю море радости и гору счастья в твой день рождения! Пусть сердце бьется в ритме радостных событий!

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Искренне поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый момент этого праздника был таким же ярким, как ты!

Поздравления для именинников / Фото Canva

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Поздравляю с днем рождения! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен любовью, радостью и счастьем!

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Желаю тебе самых ярких мечтаний, самых теплых улыбок и самых смелых шагов в этот особенный день!

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Поздравляю с днем, когда ты становишься на шаг ближе к собственным мечтам! Пусть они сбываются с каждым новым годом!