Йорданська королева Ранія поділилася з шанувальниками рідкісним фото, де вона позує разом із доньками – Сальмою та Іман. Її Величність опублікувала світлину з нагоди днів народжень нащадків.

Королева Ранія належить до найпопулярніших монархів у світі. До її особистості прикута особлива увага, публічні виходи активно висвітлюються у ЗМІ. А за особистою сторінкою Її Величності в інстаграмі стежать понад 6 мільйонів користувачів мережі.

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Не залишилися без уваги прихильників і остання публікація Ранії, яка днями з'явилася у її профілі. На світлині Ранія постала разом із доньками, які зачарували красою.

Королева Ранія з доньками

На фото представниці монаршої родини Йорданії позували перед камерою професійного фотографа. Для сімейної зйомки Ранія обрала красиву атласну блузку молочного кольору, що гарно задекорована спереду. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки, а волосся було вкладене у розкішні локони. На обличчі Її Величність зробила макіяж в коричневих відтінках з акцентом на губах, які нафарбувала нюдовим блиском.

Іман та Сальма позували поруч із матусею у білому вбранні. Волосся вони акуратно вклали, а на обличчях зробили легкі макіяжі. Усі троє щиро усміхалися.



Королева Ранія з доньками / Instagram / @queenrania

Ранія зробила публікацію з нагоди днів народжень доньок. Принцеса Сальма з'явилася на світ 26 вересня 2000 року, а принцеса Іман – 27 вересня 1996 року.