31 серпня королеві Йорданії Ранії виповнилось 50 років. Ювілей вона провела в оточенні рідних та обмежилась скромним святкуванням без гучної вечірки. У день народження іменинниця постала в елегантній білій сукні, яка підкреслила її жіночність та тендітність.

Стильна королева Ранія вчора, 31 серпня, відзначила своє 50-річчя. З цієї нагоди в інстаграм-профілі вона опублікувала зворушливе фото поряд з чоловіком Абдаллою II та чотирма спільними дітьми. Свій ювілей вона провела в оточенні рідних.

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"Ніщо не зрівняється з днем, проведеним в оточенні людей, яких ти найбільше любиш. І дякую усім за прекрасні привітання з днем народження – ви зробили мій день", – написала вона у дописі.

На фото Ранія постала у вишуканій білій сукні по фігурі з об'ємним верхом і низом вільного крою. Вбрання ідеально підкреслило тендітну фігуру королеви та її жіночність. Вона позувала з делікатним макіяжем з акцентом на очі й сяючою помадою та розкішною голлівудською укладкою. Образ довершували лаконічні прикраси – сережки та каблучка.

Поряд з іменинницею сфотографувався чоловік король Йорданії Абдалла II, одягнений у повсякденний одяг – чорну футболку та темні штани. Двоє синів – 26-річний спадкоємець престолу Хусейн та 15-річний принц Хашем – обрали для святкування дня народження матері білі сорочки. Старша донька принцеса Іман з'явилась у картатій чорно-білій сукні, а 19-річна принцеса Сальма – у ніжній білій блузі.

Напередодні 50-річчя королева Йорданії Ранія дала інтерв'ю виданню Hello, у якому зізналась, що її єдині побажання до дня народження – здорові рідні та близькі, яких вона так сильно любить. Королева зазначила, що в умовах пандемії коронавірусу вона не може просити більшого.

"Це був дуже важкий рік, але я вдячна, що моя країна робить все можливе, щоб обмежити розповсюдження COVID-19 у наших межах та поставити здоров'я та добробут наших громадян на перше місце", – зізналась королева Ранія.