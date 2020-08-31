Сьогодні, 31 серпня, святкує день народження королева Йорданії Ранія. Її Величності виповнюється 50 років. З цієї нагоди редакція LifeStyle 24 приготувала для вас добірку її найстильніших образів, адже Ранія вражає красою та вишуканим смаком в одязі під час кожного публічного виходу.

Ранія вийшла заміж за йорданського принца Абдаллу ІІ в 1993 році. А вже в 1999 році вона офіційно стала Її Величністю і звикала до життя у новому статусі. Найбільше прихильників королівської сім'ї вражали бездоганні аутфіти, у яких королева поставала перед публікою. Вона сміливо диктує тренди в ісламській країні та стала прикладом жінки, які вміло поєднує силу розуму та красу. Які вбрання Ранії запам'яталися шанувальникам найбільше – дивіться у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Принцесі Анні – 70: елегантні образи доньки Єлизавети ІІ – фото

Ранія вміє продемонструвати королівську розкіш навіть у повсякденних речах. Вона неодноразово відвідувала різноманітні заходи у вишиванках, що є одними із найулюбленіших речей королеви. Її Величність завжди підкорює публіку витонченістю та стилем. Зокрема, серед відомих брендів вона надає перевагу Carolina Herrera, Giorgio Armani та ЕС (Елі Сааб).

Ранія показує, як у ісламській країні жінка може одягнути сучасні трендові речі і при цьому не виглядати вульгарно. Її образи завжди гармонійні та підкреслюють неймовірну вроду і жіночність. У будь-якому look королева вміє зробити акцент на своїй красі, похизуватися неперевершеним стилем. Саме тому пропонуємо вам переглянути варіанти елегантних аутфітів, якими йорданська королева вражала очевидців.

Найстильніші образи королеви Ранії



Королева Ранія у блакитному вбранні / Instagram / @queenrania



Королева Ранія в ніжно-рожевій сукні / Instagram / @queenrania



Королева Ранія у колоритному вбранні / Instagram / @queenrania



Вишуканий образ йорданської королеви / Instagram / @queenrania



Елегантний look королеви Ранії / Instagram / @queenrania



Королева Ранія у блакитній сукні / Instagram / @queenrania



Королева Ранія у витонченому аутфіті / Instagram / @queenrania



Королева Ранія у красивій блузці / Instagram / @queenrania



Колоритний look королеви Ранії / Instagram / @queenrania



Total black look Її Величності / Instagram / @queenrania



Яскравий аутфіт королеви Ранії / Instagram / @queenrania



Вишукана королева Ранія / Instagram / @queenrania



Ніжний літній образ Її Величності / Instagram / @queenrania



Королева Ранія у стильній футболці з принтом / Instagram / @queenrania



Королева Ранія в елегантному костюмі / Instagram / @queenrania



Розкішний образ королеви Ранії / Instagram / @queenrania



Стильна королева Ранія / Instagram / @queenrania



Королева Ранія у рожевому вбранні з білим принтом / Instagram / @queenrania



Елегантний аутфіт королеви під час пандемії коронавірусу / Instagram / @queenrania