Сегодня, 31 августа, празднует день рождения королева Иордании Рания. Ее Величеству исполняется 50 лет. По этому случаю редакция LifeStyle 24 приготовила для вас подборку ее самых стильных образов, так как Рания поражает красотой и изысканным вкусом в одежде во время каждого публичного выхода.

Рания вышла замуж за иорданского принца Абдаллой II в 1993 году. А уже в 1999 году она официально стала Ее Величеством и привыкала к жизни в новом статусе. Больше всего поклонников королевской семьи поражали безупречные аутфиты, в которых королева появлялась перед публикой. Она смело диктует тренды в исламской стране и стала примером женщины, которые умело сочетает силу ума и красоту. Какие наряды Рании запомнились поклонникам больше всего – смотрите в материале 24 канала.

Читайте также Принцессе Анне – 70: элегантные образы дочери Елизаветы II – фото

Рания умеет продемонстрировать королевскую роскошь даже в повседневных вещах. Она неоднократно посещала различные мероприятия в вышиванках, которые являются одними из самых любимых вещей королевы. Ее Величество всегда покоряет публику изяществом и стилем. В частности, среди известных брендов она предпочитает Carolina Herrera, Giorgio Armani и ЕС (Эли Сааб).

Рания показывает, как в исламской стране женщина может надеть современные трендовые вещи и при этом не выглядеть вульгарно. Ее образы всегда гармоничны и подчеркивают невероятную красоту и женственность. В любом look королева умеет сделать акцент на своей красоте, похвастаться непревзойденным стилем. Именно поэтому предлагаем вам посмотреть варианты элегантных аутфитов, которыми иорданская королева поражала очевидцев.

Стильные образы королевы Рании



Королева Рания в голубом наряде / Instagram / @queenrania



Королева Рания в нежно-розовом платье / Instagram / @queenrania



Королева Рания в колоритном наряде/ Instagram / @queenrania



Изысканный образ иорданской королевы / Instagram / @queenrania



Элегантный look королевы Рании / Instagram / @queenrania



Королева Рания в голубом платье/ Instagram / @queenrania



Королева Рания в изящном аутфите / Instagram / @queenrania



Королева Рания в красивой блузке/ Instagram / @queenrania



Колоритный look королевы Рании/ Instagram / @queenrania



Total black look Ее Величества/ Instagram / @queenrania



Яркий аутфит королевы Рании/ Instagram / @queenrania



Изысканная королева Рания / Instagram / @queenrania



Нежный летний образ Ее Величества / Instagram / @queenrania



Королева Рания в стильной футболке с принтом / Instagram / @queenrania



Королева Рания в элегантном костюме / Instagram / @queenrania



Роскошный образ королевы Рании / Instagram / @queenrania



Стильная королева Рания / Instagram / @queenrania



Королева Рания в розовом наряде с белым принтом / Instagram / @queenrania



Элегантный аутфит королевы во время пандемии коронавируса / Instagram / @queenrania