31 августа королеве Иордании Рании исполнилось 50 лет. Юбилей она провела в окружении родных и ограничилась скромным празднованием без шумной вечеринки. В день рождения именинница появилась в элегантном белом платье, которая подчеркнула ее женственность и хрупкость.

Стильная королева Рания вчера, 31 августа, отметила свое 50-летие. По этому случаю в инстаграм-профиле она опубликовала трогательное фото рядом с мужем Абдаллой II и четырьмя общими детьми. Свой юбилей она провела в окружении родных.

К теме Королеве Рании – 50: самые стильные образы Ее Величества – фото

"Ничто не сравнится с днем, проведенным в окружении людей, которых ты больше всего любишь. И спасибо всем за прекрасные поздравления с днем ​​рождения – вы сделали мой день", – написала она в заметке.

На фото Рания появилась в изысканной белом платье по фигуре с объемным верхом и низом свободного кроя. Наряд идеально подчеркнул хрупкую фигуру королевы и ее женственность. Она позировала с деликатным макияжем с акцентом на глаза и сияющей помадой и роскошной голливудской укладкой. Образ дополняли лаконичные украшения – серьги и кольцо.

Наряду с именинницей фотографировался муж – король Иордании Абдалла II, одетый в повседневную одежду – черную футболку и темные брюки. Двое сыновей – 26-летний наследник престола Хусейн и 15-летний принц Хашем – выбрали для празднования дня рождения матери белые рубашки. Старшая дочь принцесса Иман появилась в клетчатой ​​черно-белом платье, а 19-летняя принцесса Сальма – в нежной белой блузке.

Накануне 50-летия королева Иордании Рания дала интервью изданию Hello, в котором призналась, что ее единственное пожелание ко дню рождения – здоровые родные и близкие, которых она так сильно любит. Королева отметила, что в условиях пандемии коронавируса она не может просить большего.

"Это был очень тяжелый год, но я благодарна, что моя страна делает все возможное, чтобы ограничить распространение COVID-19 в наших пределах и поставить здоровье и благополучие наших граждан на первое место", – призналась королева Рания.