Иорданская королева Рания поделилась с поклонниками редким фото, где она позирует вместе с дочерьми – Сальмой и Иман. Ее Величество опубликовала фотографию по случаю дней рождений потомков.

Королева Рания принадлежит к самым популярным монархам в мире. К ее личности приковано особое внимание, публичные выходы активно освещаются в СМИ. А за личной страницей Ее Величества в инстаграме следят более 6 миллионов пользователей сети.

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Не осталась без внимания поклонников и последняя публикация Рании, которая на днях появилась в ее профиле. На фотографии Рания предстала вместе с дочерьми, которые очаровали красотой.

Королева Рания с дочерьми

На фото представительницы монаршей семьи Иордании позировали перед камерой профессионального фотографа. Для семейной съемки Рания выбрала красивую атласную блузку молочного цвета, которая красиво украшена спереди. Ее уши украшали минималистичные серьги, а волосы были уложены в роскошные локоны. На лице Ее Величество сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на губах, которые накрасила нюдовым блеском.

Иман и Сальма позировали рядом с мамой в белом одеянии. Волосы они аккуратно уложили, а на лице сделали легкие макияжи. Все трое искренне улыбались.



Королева Рания с дочерьми / Instagram / @queenrania

Рания сделала публикацию по случаю дней рождений дочерей. Принцесса Сальма появилась на свет 26 сентября 2000 года, а принцесса Иман – 27 сентября 1996 года.