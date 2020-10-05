Український музичний продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що з 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі, не спілкується з росіянами. І також додав, що війна з ворогами України триває не лише в зоні бойових дій.

Про це Ігор Кондратюк розповів в інтерв'ю виданню "Факти" з нагоди прем'єри патріотичного серіалу "Доброволець".

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Кондратюк не спілкується з росіянами з 2014 року

Ігорю Кондратюку поставили питання щодо інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?", учасником якої він колись був. Нещодавно клуб відзначив 45-річчя, відтак телеведучого спитали, чи отримав він вітання з цього приводу.

Втім він відзначив, що ні з ким не підтримує тісні стосунки. І додав, що лише Борису Бурді (журналіст та телеведучий – 24 канал) написав привітання.

Скажу відверто, з 2014 року я не спілкуюсь з росіянами,

– сказав він.

Що відомо про новий серіал "Доброволець"

Режисером нового телебойовика став відомий діяч українського кіно Ахтем Сеітаблаєв. Сам Кондратюк виступив продюсером серіалу.

Телеведучий розповів, що "Доброволець" показує історію військового Дмитра, який після Майдану одразу пішов на фронт. Після повернення до Києва хлопець разом з друзями-добровольцями допомагають СБУ затримувати злочинців.

За словами Ігоря Кондратюка, до зйомок долучився військовий консультант, який і допомагав створити реалістичність сцен на екрані.

У картини є й прихований зміст. Він полягає в тому, що війна з ворогами України відбувається всюди, не тільки в зоні АТО. Потрібно завжди бути напоготові,

– відзначив продюсер.

Він зауважив, що ще в березні 2014 року дехто вважав Україну нейтральною країною, а українців – мирними наївними людьми.

"Що за це отримали? Велику дулю", – наголосив він.

Телепродюсер вважає, що варто зрозуміти: те, що сталося було не маячком, а великим і трагічним уроком, що призвів до величезної кількості жертв та втрати території.

Дивіться трейлер до серіалу "Доброволець": відео