Украинский музыкальный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что с 2014 года, когда началась война на Донбассе, не общается с россиянами. И также добавил, что война с врагами Украины идет не только в зоне боевых действий.

Об этом Игорь Кондратюк рассказал в интервью изданию "Факты" по случаю премьеры патриотического сериала "Доброволец".

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Кондратюк не общается с россиянами с 2014 года

Игорю Кондратюку задали вопрос насчет интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", участником которой он когда-то был. Недавно клуб отметил 45-летие, поэтому телеведущего спросили, получил ли он поздравления по этому поводу.

Впрочем он отметил, что ни с кем не поддерживает тесные отношения. И добавил, что только Борису Бурде (журналист и телеведущий – 24 канал) написал поздравление.

Скажу откровенно, с 2014 года я не общаюсь с россиянами,

– сказал он.

Что известно о новом сериале "Доброволец"

Режиссером нового телебоевика стал известный деятель украинского кино Ахтем Сеитаблаев. Сам Кондратюк выступил продюсером сериала.

Телеведущий рассказал, что "Доброволец" показывает историю военного Дмитрия, который после Майдана сразу ушел на фронт. После возвращения в Киев парень вместе с друзьями-добровольцами помогают СБУ задерживать преступников.

По словам Игоря Кондратюка, к съемкам присоединился военный консультант, который и помогал создать реалистичность сцен на экране.

У картины есть и скрытый смысл. Он заключается в том, что война с врагами Украины происходит повсюду, не только в зоне АТО. Нужно всегда быть начеку,

– отметил продюсер.

Он отметил, что еще в марте 2014 года некоторые считали Украину нейтральной страной, а украинцев – мирными наивными людьми.

"Что за это получили? Большой кукиш", – подчеркнул он.

Телепродюсер считает, что следует понять: то, что произошло было не маячком, а большим и трагическим уроком, что привело к огромному количеству жертв и потери территории.

Смотрите трейлер к сериалу "Доброволец": видео