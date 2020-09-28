Украинская певица Ани Лорак, которая уже более шести лет постоянно проживает в России, призналась, что часто наведывается в Украину к своим родственникам. Однако даже президентство ее бывшего коллеги по сцене Владимира Зеленского не изменило отношения украинцев к ее концертной деятельности в стране-агрессоре.

В интервью изданию "КП" в Украине" Ани Лорак поделилась мыслями, изменилось ли что-то лично для нее с приходом новой власти в Украине. Добавим, что последнее выступление певицы состоялось в 2014 году в период активной фазы российско-украинской войны, однако уже тогда митингующие были против ее концертов. С тех пор она не прекращает давать концерты в России и в 2014 году даже планировала дать выступление в аннексированном Россией Крыму, но потом все отменила. После развода с мужем она с дочерью проживает в Москве. В Украине остались жить ее родители, братья и много близких друзей.

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Мне хочется воздержаться от того, чтобы давать оценку любой власти. Это неблагодарное дело и не мое дело. Мое дело – петь. Могу сказать, что я много общаюсь с родными, близкими в Украине и не чувствую, что что-то кардинально изменилось в лучшую сторону. Одно знаю точно: Украина достойна лучшей, богатой и процветающей жизни. Такие душевные и человеческие качества, которые есть у украинцев, мало где встретишь,

– лаконично ответила артистка.

Относительно концертов в Украине, которые она не давала с 2014 года, женщина не теряет надежды, что когда-то сможет вернуться к украинцам с концертной программой.

"Конечно же, я думаю об этом. И очень хочу сделать тур по Украине с большим стадионным концертом в Киеве. Шоу DIVA – это то шоу, которое должны увидеть в Украине. Оно получило различные награды как лучшее шоу. Но самое ценное – оно ​​создано украинской командой. Режиссер – Олег Бондарчук, и основа всего шоу – украинцы. Я горжусь результатом и хочу, чтобы Украина увидела этот продукт", – добавила Ани Лорак.

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