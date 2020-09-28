Українська співачка Ані Лорак, яка вже більше шести років постійно проживає у Росії, зізналась, що часто навідується в Україну до своїх родичів. Проте навіть президентство її колишнього колеги по сцені Володимира Зеленського не змінило ставлення українців до її концертної діяльності в країні-агресорі.

В інтерв'ю видання "КП" в Україні" Ані Лорак поділилась думками, чи змінилося щось особисто для неї з приходом нової влади в Україні. Додамо, що останній виступ співачки відбувся у 2014 році у час активної фази російсько-української війни, проте вже тоді мітингувальники були проти її концертів. З того часу вона не припиняє давати концерти у Росії та у 2014 році навіть планувала дати виступи в анексованому Росією Криму, але згодом все скасувала. Після розлучення з чоловіком вона з донькою проживає у Москві. В Україні залишились жити її батьки, брати і багато близьких друзів.

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Мені хочеться утриматися від того, щоб давати оцінку будь-якої влади. Це невдячна справа і не моя справа. Моя справа – співати. Можу сказати, що я багато спілкуюся з рідними, близькими в Україні і не відчуваю, що щось кардинально змінилося в кращу сторону. Одне знаю точно: Україна гідна найкращого, багатого і процвітаючого життя. Такі душевні і людські якості, які є в українців, мало де зустрінеш,

– лаконічно відповіла артистка.

Щодо концертів в Україні, які вона не давала з 2014 року, жінка не втрачає надії, що колись зможе повернутись до українців з концертною програмою.

"Звичайно ж, я думаю про це. І дуже хочу зробити тур по Україні з великим стадіонних концертом в Києві. Шоу DIVA – це те шоу, яке повинні побачити в Україні. Воно отримало всілякі нагороди як найкраще шоу. Але найцінніше – вона створена українською командою. Режисер – Олег Боднарчук, та й основа всього шоу – українці. Я пишаюся результатом і хочу, щоб Україна побачила цей продукт", – додала Ані Лорак.

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