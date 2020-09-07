Американський репер Каньє Вест щоразу вражає публіку новими вчинками. Чоловік давно є глибоко віруючою людиною та майже щонеділі проводить богослужіння зі своїми друзями. Цього разу він "пройшовся по воді", чим викликав неоднозначні коментарі від прихильників.

На недільній службі в Атланті, США, 6 серпня Каньє Вест зафіксований на відео, де він "йде", начебто, по воді, разом зі своїми дітьми, повідомляє 24 канал. Так він начебто повторив історію Ісуса Христа. Подія відбулась на одному з озер, де, ймовірно, була конструкція, що утримувала чоловіка та дітей. Деякі відеоролики на своїй сторінці в твіттері опублікувала зіркова дружина репера – Кім Кардашян.

До слова Тепер, коли я християнин, я думаю інакше, – репер Каньє Вест приголомшив змінами у сім'ї

Sunset Sunday Service in Atlanta tonight pic.twitter.com/N8zq9tCZJv — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 6, 2020

Втім не всі прихильники репера оцінили такий християнський "перформанс". Деякі користувачі переконані, що музикант страждає комплексом Бога і не може після цього називати себе християнином. Хейтери зазначили, що це насмішка над релігією та богохульство.

Зазначимо, що подібні недільні служби кандидат в президенти США Каньє Вест влаштовує ще з січня минулого року. Чоловік часто запрошує різниз музикантів, які разом з хором прославляють Бога. Додамо, що чоловік глибоко вдявся у віру після моторошної автокатастрофи, у яку він потрапив у 2002 році. Після неї чоловік не лише став популярним завдяки творчості, у якій вклав всі переживання та біль після реабілітації, а й навернувся до Бога. Навіть у своїй президентській кампанії Каньє Вест наголосив, що негативно ставиться до абортів та вакцин, заборона яких активно пропагується в християнських спільнотах.