Американский рэпер Канье Уэст каждый раз поражает публику новыми поступками. Мужчина давно является глубоко верующим человеком и почти каждое воскресенье проводит богослужения со своими друзьями. На этот раз он "прошелся по воде", чем вызвал неоднозначные комментарии от поклонников.

На воскресной службе в Атланте, США, 6 августа Канье Уэст зафиксирован на видео, где он "идет", якобы, по воде, вместе со своими детьми, сообщает 24 канал. Так он вроде бы повторил историю Иисуса Христа. Событие произошло на одном из озер, где, вероятно, была конструкция, удерживавшая мужчину и детей. Некоторые видеоролики на своей странице в твиттере опубликовала звездная жена рэпера – Ким Кардашян.

К слову Теперь, когда я христианин, я думаю иначе, – рэпер Канье Уэст ошеломил переменами в семье

Sunset Sunday Service in Atlanta tonight pic.twitter.com/N8zq9tCZJv — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 6, 2020

Впрочем не все поклонники рэпера оценили такой христианский "перформанс". Некоторые пользователи убеждены, что музыкант страдает комплексом Бога и не может после этого называть себя христианином. Хейтеры отметили, что это насмешка над религией и богохульство.

Отметим, что подобные воскресные службы кандидат в президенты США Канье Уэст устраивает еще с января прошлого года. Мужчина часто приглашает различных музыкантов, которые вместе с хором прославляют Бога. Добавим, что мужчина глубоко подался в веру после жуткой автокатастрофы, в которую он попал в 2002 году. После нее мужчина не только стал популярным благодаря творчеству, в котором вложил все переживания и боль после реабилитации, но и обратился к Богу. Даже в своей президентской кампании Канье Уэст отметил, что негативно относится к абортам и вакцинам, запрет которых активно пропагандируется в христианских сообществах.