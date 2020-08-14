39-річна актриса Емі Шумер, яка минулого року вперше стала мамою, розповіла шанувальникам, що не зможе завагітніти вдруге. Процедура ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення) принесла актрисі лише страждання, тому вона і чоловік зможуть виховувати лише одного сина.

Відомо, що Емі Шумер у травні минулого року народила сина Джина від шеф-кухаря Кріса Фішера. Але відтоді жінка не полишала надій завагітніти вдруге, адже після перших пологів лікарі були неабияк здивовані, що з її ризиком безпліддя вона змогла зачати, виносити та народити первістка. Але через діагностовану важку форму ендометріозу під час вагітності, жінка народжувала не сама, а їй робили впродовж трьох годин кесарів розтин.

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У січні 2020 року Емі наважались на процедуру ЕКЗ та навіть поділилася фотографією свого живота в синцях від уколів та зізнавалася, що почувалася дуже пригніченою. Але всі спроби завагітніти виявились безрезультатними і принесли їй лише муки, повідомляє видання People.

ЕКЗ було для мене дуже важким досвідом. Більше я на це просто не готова. У підсумку думаю, що я вже ніколи не зможу народити,

– поділилась новиною Емі.

Наразі вона з чоловіком Крісом роздумує над ідеєю сурогатного материнства. Проте зараз пара вирішила взяти паузу після виснажливого лікування та зайнятись виховуванням 1-річного сина. Нагадаємо, що пара взяла шлюб в лютому 2018 року лише через три місяці після початку роману.