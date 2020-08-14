39-летняя актриса Эми Шумер, которая в прошлом году впервые стала мамой, рассказала поклонникам, что не сможет забеременеть во второй раз. Процедура ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) принесла актрисе лишь страдания, поэтому она и муж смогут воспитывать лишь одного сына.

Известно, что Эми Шумер в мае прошлого года родила сына Джина от шеф-повара Криса Фишера. Но с тех пор женщина не оставляла надежд забеременеть во второй раз, ведь после первых родов врачи были изрядно удивлены, что с ее риском бесплодия она смогла зачать, выносить и родить первенца. Но из-за диагностированной тяжелой формы эндометриоза во время беременности, женщина рожала не сама, а ей делали в течение трех часов кесарево сечение.

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В январе 2020 года Эми решались на процедуру ЭКО и даже поделилась фотографией своего живота в синяках от уколов и признавалась, что чувствовала себя очень подавленной. Но все попытки забеременеть оказались безрезультатными и принесли ей лишь мучения, сообщает издание People.

ЭКО было для меня очень тяжелым опытом. Больше я на это просто не готова. В итоге думаю, что я уже никогда не смогу родить,

– поделилась новостью Эми.

Сейчас она с мужем Крисом раздумывает над идеей суррогатного материнства. Однако сейчас пара решила взять паузу после изнурительного лечения и заняться воспитанием 1-летнего сына. Напомним, что пара заключила брак в феврале 2018 года лишь через три месяца после начала романа.