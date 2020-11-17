Щороку 17 листопада у світі відзначають День студента. Це чудова нагода всім, хто навчається у вишах, відсвяткувати цю дату, а тим, хто вже не студент, залюбки пригадати ці чудові роки.

Для атмосферного вечора журналісти 24 каналу підібрали найкращі комедії про студентів, їхні курйози під час навчання та кохання.

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"Ідеальне побачення"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 5,8

Випускник Брукс Раттіган прагне вступити в один з найпрестижніших коледжів. Однак на навчання у нього немає коштів, тому одна надія – на стипендію. Та одного дня його фінансова ситуація кардинально змінюється: Брукс запускає додаток, завдяки якому він стає ідеальним хлопцем для побачень. Скажені перегони чи знайомство з батьками, ніч у караоке або ж зустріч з друзями: хлопець реалізовує все, що попросять його клієнтки. Проте одна дівчина змусить Брукса задуматись, ким же він є насправді.

"Ідеальне побачення": дивіться трейлер до фільму

"Душа компанії"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 5,6

Чоловік домогосподині Діни подає документи на розлучення. В розпачі жінка не знає, що робити, адже освіти вона так і не здобула. Тому Діна поновлює навчання в коледжі і стає одногрупницею своєї доньки, від чого її нащадок зовсім не в захваті. Тому на головних героїнь очікує чимало студентських курйозів, шалених вечірок і, звісно ж, розчарувань.

"Душа компанії": дивіться трейлер до фільму

"Сусіди"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 6,4

Сімейна пара з маленькою дитиною, здається, знаходить ідеальний затишний будинок. Та як тільки угода з рієлтором підписана, подружжя розуміє, що це була помилка, адже по сусідству з ними живе студентське братство, яке залюбки влаштовує гучні вечірки та погроми. Тому сусіди оголошують один одному війну, яка приведе до курйозної помсти.

Після шаленого успіху комедії стрічку продовжили на другу частину. У фільмі "Сусіди. На стежці війни 2" подружжя вже мало справу зі студентками, які ще божевільніші за чоловіче братство.

"Сусіди": дивіться трейлер до фільму

"Мачо і ботан 2"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 7,0

Це продовження комедійного бойовика, який розказує про двох поліцейських Шмідта і Дженко. Після спецоперації в школі правоохоронців відправляють на нове завдання. Цього разу їм треба буде вжитись у роль студентів місцевого коледжу, тому на головних героїв чекає чимало курйозних випробувань.

"Мачо і ботан 2": дивіться трейлер до фільму

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"Ідеальний голос"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 7,2

Бека Мітчелл мріє стати ді-джейкою, але батьки відправляють її навчатись до Барденського університету. У перші ж дні навчання дівчина знайомиться з музичним колективом, який щороку виступає на вокальних конкурсах. Бека долучається до гурту та з новими друзями повинна вибороти перемогу.

"Ідеальний голос": дивіться трейлер до фільму

"Вбивчі канікули"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 7,5

Ця чорна комедія розсмішила багатьох кіноманів. За сюжетом, двоє сільських хлопців Такер і Дейв вирушають на вікенд у будиночок в лісі, який один з них придбав нещодавно. У той же вікенд туди приїжджає група студентів, яка прагне влаштувати шалені вихідні. Налякавшись двох кремезних хлопців, молодь думає, що це вбивці, які раніше влаштували в лісі криваву різанину. І як би Такер і Дейв не намагались переконати їх у зворотному, студенти самі наражають себе на небезпеку та один за одним помирають.

"Вбивчі канікули": дивіться трейлер до фільму

"Хлопцям це подобається"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 5,5

Красуня Шеллі працює моделлю Playboy. Однак її безтурботне життя закінчується, коли Г'ю Гефнер виганяє дівчину з елітного маєтку. Щоб хоч якось виживати, Шеллі влаштовується в гуртожиток на посаду завідувача. З цього і починаються її шалені та романтичні пригоди.

"Хлопцям це подобається": дивіться трейлер до фільму

"Король вечірок"

Рік виходу – 2002

Рейтинг IMDb – 6,4

Упродовж 6 років Вен Вайлдер навчається у коледжі та ніяк не може отримати диплом. І все не через низький інтелект, а через небажання це робити, адже в коледжі він має шалені вечірки, пригоди і веселощі. Одного дня батько припиняє фінансувати навчання сина, а тому Вену потрібно буде вирішити цю проблему та водночас не забувати про війну з сусіднім братством.

Фільм неймовірно кумедний, адже тут головну роль виконав Раян Рейнольдс. "Король вечірок" не обмежився однією стрічкою: до 2009 року вийшли три частини фільму, кожна з яких мала успіх у прокаті.

"Король вечірок": дивіться трейлер до фільму

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"Білявка в законі"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 6,3

Красуня Еллі Вудс ще зі школи мріяла про чудове життя з найкрасивішим хлопцем. Але все руйнується: коханий йде навчатись у Гарвард, а дівчина залишається у своєму місті. Та рішучість допомагає Еллі отримати стипендію у виші і вона зі всіма своїми рожевими речами переїжджає до гуртожитку. Та виявляється, бойфренду потрібен хтось серйозніший за Еллі, а сама героїня повинна вирішити, чи хоче вона насправді бути юристом.

"Білявка в законі": дивіться трейлер до фільму

"100 дівчат і одна в ліфті"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 5,8

Двоє студентів опиняються разом у ліфті, коли у всьому кампусі вимикається світло. У замкнутому просторі вони знайомляться та проводять незабутню ніч разом. Та вранці дівчина зникає, а закоханий студент Меттью знає тільки, що вона – одна з сотні красунь, що живе у жіночому гуртожитку. Тому йому доведеться пройти цілий квест, щоб знайти незнайомку.

"100 дівчат і одна в ліфті": дивіться трейлер до фільму