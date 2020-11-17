Ежегодно 17 ноября в мире отмечают День студента. Это прекрасная возможность всем, кто учится в вузах, отпраздновать эту дату, а тем, кто уже не студент, охотно вспомнить эти замечательные годы.

Для атмосферного вечера журналисты 24 канала подобрали лучшие комедии о студентах, их курьезах во время учебы и любви.

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"Идеальное свидание"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 5,8

Выпускник Брукс Раттиган стремится поступить в один из самых престижных колледжей. Однако на обучение у него нет средств, поэтому одна надежда – на стипендию. Но однажды его финансовая ситуация кардинально меняется: Брукс запускает приложение, благодаря которому он становится идеальным парнем для свиданий. Сумасшедшие гонки или знакомство с родителями, ночь в караоке или встреча с друзьями: парень реализует все, что попросят его клиентки. Однако одна девушка заставит Брукса задуматься, кем же он является на самом деле.

"Идеальное свидание": смотрите трейлер к фильму

"Душа компании"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 5,6

Муж домохозяйки Дины подает документы на развод. В отчаянии женщина не знает, что делать, ведь образование она так и не получила. Поэтому Дина возобновляет учёбу в колледже и становится одногруппницей своей дочери, от чего ее ребенок совсем не в восторге. Поэтому главных героинь ожидает немало студенческих курьезов, безумных вечеринок и, конечно же, разочарований.

"Душа компании": смотрите трейлер к фильму

"Соседи на тропе войны"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 6,4

Семейная пара с маленьким ребенком, кажется, находит идеальный уютный дом. И как только соглашение с риелтором подписано, супруги понимают, что это была ошибка, ведь по соседству с ними живет студенческое братство, которое охотно устраивает шумные вечеринки и погромы. Поэтому соседи объявляют друг другу войну, которая приведет к курьезной мести.

После огромного успеха сняли вторую часть комедии. В фильме "Соседи. На тропе войны 2" супруги уже имели дело со студентками, которые еще безумнее мужского братства.

"Соседи на тропе войны": смотрите трейлер к фильму

"Мачо и ботан 2"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 7,0

Это продолжение комедийного боевика, который рассказывает о двух полицейских Шмидте и Дженко. После спецоперации в школе правоохранителей отправляют на новое задание. На этот раз им предстоит вжиться в роль студентов местного колледжа, поэтому главных героев ждет немало курьезных испытаний.

"Мачо и ботан 2": смотрите трейлер к фильму

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"Идеальный голос"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,2

Бека Митчелл мечтает стать диджеем, но родители отправляют ее учиться в Барденский университет. В первые дни учебы девушка знакомится с музыкальным коллективом, который ежегодно выступает на вокальных конкурсах. Бека присоединяется к группе и с новыми друзьями должна одержать победу.

"Идеальный голос": смотрите трейлер к фильму

"Убийственные каникулы"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 7,5

Эта черная комедия рассмешила многих киноманов. По сюжету, двое сельских ребят Такер и Дэйв отправляются на уикенд в домик в лесу, который один из них приобрел недавно. В тот же уикенд туда приезжает группа студентов, которая стремится устроить безумные выходные. Испугавшись двух крепких парней, молодежь думает, что это убийцы, которые ранее устроили в лесу кровавую резню. И как бы Такер и Дэйв не старались убедить их в обратном, студенты сами подвергают себя опасности и один за другим умирают.

"Убийственные каникулы": смотрите трейлер к фильму

"Мальчикам это нравится"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 5,5

Красавица Шелли работает моделью Playboy. Однако ее беззаботная жизнь заканчивается, когда Хью Хефнер выгоняет девушку из элитного имения. Чтобы хоть как-то выживать, Шелли устраивается в общежитие на должность заведующей. С этого и начинаются ее безумные и романтические приключения.

"Мальчикам это нравится": смотрите трейлер к фильму

"Король вечеринок"

Год выхода – 2002

Рейтинг IMDb – 6,4

В течение 6 лет Вен Уайлдер учится в колледже и никак не может получить диплом. И все не из-за низкого интеллекта, а из-за нежелания это делать, ведь в колледже у него безумные вечеринки, приключения и веселье. Однажды отец прекращает финансировать обучение сына, а потому Вену нужно будет решить эту проблему и при этом не забывать о войне с соседним братством.

Фильм невероятно смешной, ведь здесь главную роль исполнил Райан Рейнольдс. "Король вечеринок" не ограничился одной лентой: до 2009 года вышли три части фильма, у каждой из которых был успех в прокате.

"Король вечеринок": смотрите трейлер к фильму

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"Блондинка в законе"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 6,3

Красавица Элли Вудс еще со школы мечтала о замечательной жизни с красивым парнем. Но все рушится: любимый идет учиться в Гарвард, а девушка остается в своем городе. Но решительность помогает Элли получить стипендию в вузе и она со всеми своими розовыми вещами переезжает в общежитие. Но оказывается, бойфренду нужен кто-то серьезнее Элли, а сама героиня должна решить, хочет ли она на самом деле быть юристом.

"Блондинка в законе": смотрите трейлер к фильму

"100 девчонок и одна в лифте"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 5,8

Двое студентов оказываются вместе в лифте, когда во всем кампусе выключается свет. В замкнутом пространстве они знакомятся и проводят незабываемую ночь вместе. Но утром девушка исчезает, а влюбленный студент Мэттью знает только, что она – одна из сотни красавиц, живущий в женском общежитии. Поэтому ему придется пройти целый квест, чтобы найти незнакомку.

"100 девчонок и одна в лифте": смотрите трейлер к фильму