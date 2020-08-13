Романтические истории всегда имели бешеную популярность среди киноманов. Поэтому предлагаем посмотреть 34 лучших фильма этого жанра за разные годы. Уверены, что многие из них вы точно считаете лучшими лентами всех времен!

Рейтинг романтических фильмов составили эксперты издания The Independent. Они учли не только сюжет романтических фильмов, но и отзывы среди зрителей.

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"Когда Гарри встретил Салли"

Год выхода – 1989

Рейтинг IMDb – 7,6

Главные роли – Мэг Райан и Билли Кристиан

Главные герои Гарри и Салли были знакомы еще со школы. Как и в повседневной жизни, их судьбы то переплетались, то вновь расходились. Гарри и Салли убеждали себя, что они только друзья, к тому же лучшие. Они взялись доказать: дружба между мужчиной и женщиной все же существует! Однако ошиблись.

Смотрите трейлер к фильму "Когда Гарри встретил Салли": видео

"Вам письмо"

Год выхода – 1998

Рейтинг IMDb – 6,6

Главные роли – Мэг Райан и Том Хэнкс

По сюжету, Джо Фокс и Кэтлин Келли начинают общаться через Интернет. Друг другу они рассказывают все, чего не могут сказать в реальной жизни. Поэтому их связь становится все сильнее, а главные герои познают проблемы своего собеседника. Однако в один день они узнают, что являются конкурентами по бизнесу, но прекращать свой роман в письмах не хотят.

Смотрите трейлер к фильму "Вам письмо": видео

"Энни Холл"

Год выхода – 1977

Рейтинг IMDb – 8,0

Главные роли – Вуди Аллен и Дайан Китон

Всем хорошо известен режиссер Вуди Аллен. И в автобиографической ленте "Энни Холл" он открыл миру свои фобии, мании, комплексы и историю отношений со своей музой.

Смотрите фрагмент фильма "Энни Холл": видео

"Филадельфийская история"

Год выхода – 1940

Рейтинг IMDb – 7,9

Главные роли – Кэтрин Хепберн и Керри Грант

Богатая красавица Трейси Лорд собирается выйти замуж за влиятельного бизнесмена. Она не хочет шума в прессе, поэтому скрывает предстоящую церемонию. Однако журналист Декстер шантажом добивается присутствия на свадьбе девушки. И чем больше она общается с ним, тем больше понимает, что не любит своего будущего мужа.

Смотрите трейлер к фильму "Филадельфийская история": видео

"Скажи что-нибудь"

Год выхода – 1989

Рейтинг IMDb – 7,3

Главные роли – Айон Скай и Джон Кьюсак

Обычный парень Ллойд, который занимается кикбоксингом, влюбляется в Даян. Девушка является полной противоположностью ему: она еще в школьные годы завоевала стипендию на обучение и готовится реализовать все свои планы. А вот Ллойд не знает, каким будет его будущее. Однако противоположности притягиваются, а главные герои не подозревают, как сохранить любовь.

Смотрите трейлер к фильму "Скажи что-нибуть": видео

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"День сурка"

Год выхода – 1993

Рейтинг IMDb – 8,0

Главные роли – Билл Мюррей и Энди Макдауэлл

Самовлюбленный репортер Фил Коннорс попадет в странную петлю времени. Он ежедневно будет переживать 2 февраля – День сурка. И, возможно, это время для Фила, чтобы задуматься над своей жизнью.

Смотрите трейлер к фильму "День сурка": видео

"Ноттинг Хилл"

Год выхода – 1999

Рейтинг IMDb – 8,6

Главные роли – Джулия Робертс и Хью Грант

В британском районе Ноттинг Хилл живет и работает Уильям Такер. Он – обычный продавец в книжном магазине. Но однажды его жизнь меняется, когда в магазин зашла знаменитость Анна Скотт. Неожиданно их встреча и общение перерастают в симпатию.

Смотрите трейлер к фильму "Ноттинг Хилл": видео

"Свадьба моего лучшего друга"

Год выхода – 1997

Рейтинг IMDb – 6,3

Главные роли – Джулия Робертс и Дермот Малруни

Джулиана и Майкл еще в студенческие годы заключили договор: если после 28 лет они не поженятся, то пойдут вместе к алтарю. Но за несколько дней до дня рождения Майкл приглашает подругу на свадьбу. И Джулиана готова на все, чтобы отвоевать мужчину.

Смотрите трейлер к фильму "Свадьба моего лучшего друга": видео

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