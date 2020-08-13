Романтичні історії завжди мали шалену популярність серед кіноманів. Тому пропонуємо переглянути 34 найкращих фільмів цього жанру за різні роки. Переконані, що багато з них ви точно вважаєте найкращими стрічками всіх часів!

Рейтинг романтичних фільмів склали експерти видання The Independent. Вони врахували не тільки сюжет романтичних фільмів, але й відгуки серед глядачів.

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"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Рік виходу – 1989

Рейтинг IMDb – 7,6

Головні ролі – Мег Раян і Біллі Крістіан

Головні герої Гаррі та Саллі були знайомі ще зі школи. Як і в буденному житті, їхні долі то переплітались, то знов розходились. Гаррі та Саллі переконували себе, що є тільки друзями, до того ж найкращими. Вони взялись довести: дружба між чоловіком та жінкою таки існує! Однак помилились.

Дивіться трейлер до фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі": відео

"Вам лист"

Рік виходу – 1998

Рейтинг IMDb – 6,6

Головні ролі – Мег Раян і Том Генкс

За сюжетом, Джо Фокс і Кетлін Келлі починають спілкуватись через Інтернет. Один одному вони розповідають усе, чого не можуть сказати в реальному житті. Тому їхній зв'язок стає все сильнішим, а головні герої пізнають проблеми свого співрозмовника. Однак в один день вони дізнаються, що є конкурентами по бізнесу, але припиняти свій роман у листах не хочуть.

Дивіться трейлер до фільму "Вам лист": відео

"Енні Голл"

Рік виходу – 1977

Рейтинг IMDb – 8,0

Головні ролі – Вуді Ален і Даян Кітон

Всім добре відомий режисер Вуді Ален. Та в автобіографічній стрічці "Енні Голл" він відкрив світу свої фобії, манії, комплекси та історію стосунків зі своєю музою.

Дивіться фрагмент фільму "Енні Голл": відео

"Філадельфійська історія"

Рік виходу – 1940

Рейтинг IMDb – 7,9

Головні ролі – Кетрін Хепберн і Керрі Грант

Багата красуня Трейсі Лорд збирається вийти заміж за впливового бізнесмена. Вона не хоче галасу у пресі, тому приховує майбутню церемонію. Однак журналіст Декстер шантажем добивається присутності на весіллі дівчини. Та чим більше вона спілкується з ним, тим більше розуміє, що не кохає свого майбутнього чоловіка.

Дивіться трейлер до фільму "Філадельфійська історія": відео

"Скажи хоч щось"

Рік виходу – 1989

Рейтинг IMDb – 7,3

Головні ролі – Айоні Скай і Джон К'юсак

Звичайний хлопець Ллойд, який займається кікбоксингом, закохується в Даян. Дівчина є повною протилежністю йому: вона ще в шкільні роки виборола стипендію на навчання та готується реалізувати всі свої плани. А от Ллойд не знає, яким буде його майбутнє. Однак протилежності притягуються, а головні герої не підозрюють, як зберегти кохання.

Дивіться трейлер до фільму "Скажи хоч щось": відео

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"День бабака"

Рік виходу – 1993

Рейтинг IMDb – 8,0

Головні ролі – Білл Мюррей і Енді Макдавелл

Самозакоханий репортер Філ Коннорс потрапить у дивну петлю часу. Він щодня переживатиме 2 лютого – День бабака. І, можливо, це час для Філа, аби задуматись над своїм життям.

Дивіться трейлер до фільму "День бабака": відео

"Ноттінг Гілл"

Рік виходу – 1999

Рейтинг IMDb – 8,6

Головні ролі – Джулія Робертс і Г'ю Грант

У британському районі Ноттінг Гілл живе і працює Вільям Такер. Він – звичайний продавець у книжковій крамниці. Та одного дня його життя змінюється, коли в магазин зайшла знаменитість Анна Скотт. Несподівано їхня зустріч і спілкування переростають у симпатію.

Дивіться трейлер до фільму "Ноттінг Гілл": відео

"Весілля мого найкращого друга"

Рік виходу – 1997

Рейтинг IMDb – 6,3

Головні ролі – Джулія Робертс і Дермот Малруні

Джуліана і Майкл ще у студентські роки уклали договір: якщо після 28 років вони не одружаться, то підуть разом до вівтаря. Та за кілька днів до дня народження Майкл запрошує подругу на весілля. І Джуліана готова на все, аби відвоювати чоловіка.

Дивіться трейлер до фільму "Весілля мого найкращого друга": відео

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