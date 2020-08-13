Найкращі романтичні комедії всіх часів, які вже підкорили світ
Романтичні історії завжди мали шалену популярність серед кіноманів. Тому пропонуємо переглянути 34 найкращих фільмів цього жанру за різні роки. Переконані, що багато з них ви точно вважаєте найкращими стрічками всіх часів!
Рейтинг романтичних фільмів склали експерти видання The Independent. Вони врахували не тільки сюжет романтичних фільмів, але й відгуки серед глядачів.
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"Коли Гаррі зустрів Саллі"
Рік виходу – 1989
Рейтинг IMDb – 7,6
Головні ролі – Мег Раян і Біллі Крістіан
Головні герої Гаррі та Саллі були знайомі ще зі школи. Як і в буденному житті, їхні долі то переплітались, то знов розходились. Гаррі та Саллі переконували себе, що є тільки друзями, до того ж найкращими. Вони взялись довести: дружба між чоловіком та жінкою таки існує! Однак помилились.
Дивіться трейлер до фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі": відео
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"Вам лист"
Рік виходу – 1998
Рейтинг IMDb – 6,6
Головні ролі – Мег Раян і Том Генкс
За сюжетом, Джо Фокс і Кетлін Келлі починають спілкуватись через Інтернет. Один одному вони розповідають усе, чого не можуть сказати в реальному житті. Тому їхній зв'язок стає все сильнішим, а головні герої пізнають проблеми свого співрозмовника. Однак в один день вони дізнаються, що є конкурентами по бізнесу, але припиняти свій роман у листах не хочуть.
Дивіться трейлер до фільму "Вам лист": відео
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"Енні Голл"
Рік виходу – 1977
Рейтинг IMDb – 8,0
Головні ролі – Вуді Ален і Даян Кітон
Всім добре відомий режисер Вуді Ален. Та в автобіографічній стрічці "Енні Голл" він відкрив світу свої фобії, манії, комплекси та історію стосунків зі своєю музою.
Дивіться фрагмент фільму "Енні Голл": відео
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"Філадельфійська історія"
Рік виходу – 1940
Рейтинг IMDb – 7,9
Головні ролі – Кетрін Хепберн і Керрі Грант
Багата красуня Трейсі Лорд збирається вийти заміж за впливового бізнесмена. Вона не хоче галасу у пресі, тому приховує майбутню церемонію. Однак журналіст Декстер шантажем добивається присутності на весіллі дівчини. Та чим більше вона спілкується з ним, тим більше розуміє, що не кохає свого майбутнього чоловіка.
Дивіться трейлер до фільму "Філадельфійська історія": відео
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"Скажи хоч щось"
Рік виходу – 1989
Рейтинг IMDb – 7,3
Головні ролі – Айоні Скай і Джон К'юсак
Звичайний хлопець Ллойд, який займається кікбоксингом, закохується в Даян. Дівчина є повною протилежністю йому: вона ще в шкільні роки виборола стипендію на навчання та готується реалізувати всі свої плани. А от Ллойд не знає, яким буде його майбутнє. Однак протилежності притягуються, а головні герої не підозрюють, як зберегти кохання.
Дивіться трейлер до фільму "Скажи хоч щось": відео
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"День бабака"
Рік виходу – 1993
Рейтинг IMDb – 8,0
Головні ролі – Білл Мюррей і Енді Макдавелл
Самозакоханий репортер Філ Коннорс потрапить у дивну петлю часу. Він щодня переживатиме 2 лютого – День бабака. І, можливо, це час для Філа, аби задуматись над своїм життям.
Дивіться трейлер до фільму "День бабака": відео
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"Ноттінг Гілл"
Рік виходу – 1999
Рейтинг IMDb – 8,6
Головні ролі – Джулія Робертс і Г'ю Грант
У британському районі Ноттінг Гілл живе і працює Вільям Такер. Він – звичайний продавець у книжковій крамниці. Та одного дня його життя змінюється, коли в магазин зайшла знаменитість Анна Скотт. Несподівано їхня зустріч і спілкування переростають у симпатію.
Дивіться трейлер до фільму "Ноттінг Гілл": відео
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"Весілля мого найкращого друга"
Рік виходу – 1997
Рейтинг IMDb – 6,3
Головні ролі – Джулія Робертс і Дермот Малруні
Джуліана і Майкл ще у студентські роки уклали договір: якщо після 28 років вони не одружаться, то підуть разом до вівтаря. Та за кілька днів до дня народження Майкл запрошує подругу на весілля. І Джуліана готова на все, аби відвоювати чоловіка.
Дивіться трейлер до фільму "Весілля мого найкращого друга": відео
До топ-34 романтичних комедій також увійшли:
- "Квартира" (1960)
- "10 речей. які я в тобі ненавиджу" (1999)
- "Щоденник Бріджит Джонс" (2001)
- "Інтуїція" (2001)
- "Реальна любов" (2003)
- "Роксана" (1987)
- "Римські канікули" (1953)
- "Щось та віддаси" (2003)
- "Влада місяця" (1987)
- "З 13 в 30" (2004)
- "500 днів літа" (2009)
- "Чотири весілля та одні похорони" (1994)
- "Бумеранг" (1992)
- "Я з групи підтримки" (1999)
- "Джентльмени віддають перевагу білявкам" (1953)
- "Вірус любові" (2001)
- "Співак на весіллі" (1998)
- "Темний цукор" (2002)
- "Дещо про Мері" (1998)
- "5 років майже одружені" (2012)
- "Один прекрасний день" (1996)
- "Красуня" (1990)
- "Даю рік" (2013)
- "Божевільна парочка" (2019)
- "А мені так подобається" (1994)
- "Шалено багаті азіати" (2018)