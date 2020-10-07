Зйомки популярної американської стрічки "Ранкове шоу" (The Morning Show) виробництва Apple TV + повернеться до роботи вже 19 жовтня. Після припинення зйомок через пандемію коронавірусу знімальна команда та актори все ж планують дозняти серіал, 2 сезон якого можна буде побачити зовсім скоро.

Про припинення роботи над "Ранковим шоу" творці серіалу заявили 12 березня, знявши лише перші 2 епізоди. Впродовж усього карантину робота над серіалом не велась і більше ніж через пів року актори та всі учасники знімального процесу планують повернутись до роботи 19 жовтня. Цьому повинні посприяти карантинні обмеження та перевірка стану здоров'я акторів. Про це повідомляють у ETonline.

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Відтак, у сезоні фанати зможуть побачити улюблених головних героїв Дженніфер Еністон та Різ Візерспун, а також актора Кесслера Карелла, навколо якогось базується сюжет серіалу. Щоправда, в актора був підписаний лише річний контракт на зйомки у серіалі, але продюсери змогли продовжити його на 2 сезон.

Що цікаво, 2 сезон буде відображати пандемію коронавірусу, оскільки сценаристи серіалу витратили вільний час на редагування, щоб включити в нього ситуацію, яка склалась у світі. Очікується, що прем'єру нового сезону "Ранкового шоу" слід чекати в першій половині 2021 року.

Що відомо про серіал "Ранкове шоу"?

Згідно з сюжетом серіалу, у ньому розповідається, як США прокидаються під ранкові шоу, де ведучі Карелл (Еністон) та Дженніфер (Візерспун) потрапляють у неприємні перепитії через секс-скандал. Стає відомо, що ведучий роками домагався до працівників медійної кампанії, а причиною його звільнення стають судові позови жінок. Замість Карелла на роль ведучої ранкового шоу беруть Бредлі Джексон (Візерспун), яка чудово вливається в роль прогресивної сучасної жінки. У серіалі також знялись такі актори, як Біллі Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Піттмен, Бел Паулі, Гугу Мбата-Роу, Джек Девенпорт і Яніна Ґаванкар.

Відомо, що компанія Apple замовила два сезони шоу з 10 епізодами в кожному, які будуть транслюватися виключно на Apple TV +. Прем'єра першого сезону відбулась восени 2019 року і отримала шалений успіх серед телеглядачів. На сервісі IMDb рейтинг серіалу складає 8,4. У 2020 році стрічку номінували на три кінопремії – Золотий глобус, Вибір телевізійних критиків та Премія Гільдії кіноакторів, які ще не відбулись через пандемію коронавірусу.

Ранкове шоу 1 сезон: дивіться трейлер серіалу онлайн