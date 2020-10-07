Съемки популярной американской ленты "Утреннее шоу" (The Morning Show) производства Apple TV+ вернется к работе уже 19 октября. После прекращения съемок из-за пандемии коронавируса съемочная команда и актеры все же планируют доснять сериал, 2 сезон которого можно будет увидеть совсем скоро.

О прекращении работы над "Утренним шоу" создатели сериала заявили 12 марта, сняв лишь первые 2 эпизода. На протяжении всего карантина работа над сериалом не велась и более чем через полгода актеры и все участники съемочного процесса планируют вернуться к работе 19 октября. Этому должны поспособствовать карантинные ограничения и проверка состояния здоровья актеров. Об этом сообщают в ETonline.

Стоит знать Премьеры фильмов "Дюна" и "Бэтмен": новые даты

Следовательно, в сезоне фанаты смогут увидеть любимых главных героев Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, а также актера Кесслера Карелла, вокруг какого базируется сюжет сериала. Правда, у актера был подписан лишь годовой контракт на съемки в сериале, но продюсеры смогли продлить его на 2 сезон.

Что интересно, 2 сезон будет отображать пандемию коронавируса, поскольку сценаристы сериала потратили свободное время на редактирование, чтобы включить в него ситуацию, которая сложилась в мире. Ожидается, что премьеру нового сезона "Утреннего шоу" следует ждать в первой половине 2021 года.

Что известно о сериале "Утреннее шоу"?

Согласно сюжету сериала, в нем рассказывается, как США просыпаются под утренние шоу, где ведущие Карелл (Энистон) и Дженнифер (Уизерспун) попадают в неприятные перепитии из-за секс-скандала. Становится известно, что ведущий годами домогался до работников медийной кампании, а причиной его увольнения становятся судебные иски женщин. Вместо Карелла на роль ведущей утреннего шоу берут Брэдли Джексон (Уизерспун), которая прекрасно вливается в роль прогрессивной современной женщины. В сериале также снялись такие актеры, как Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтмен, Бел Паули, Гугу Мбата-Роу, Джек Дэвенпорт и Янина Гаванкар.

Известно, что компания Apple заказала два сезона шоу с 10 эпизодами в каждом, которые будут транслироваться исключительно на Apple TV+. Премьера первого сезона состоялась осенью 2019 года и получила бешеный успех среди телезрителей. На сервисе IMDb рейтинг сериала составляет 8,4. В 2020 году ленту номинировали на три кинопремии Золотой глобус, Выбор телевизионных критиков и Премия Гильдии киноактеров, которые еще не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Утреннее шоу 1 сезон: смотрите трейлер сериала онлайн