Американська знаменитість Кім Кардашян вирушила в Домініканську Республіку з сім'єю. Зірка реаліті-шоу організувала родинну вечерю з Каньє Вестом та дітьми.

Відомо, що зіркове подружжя Каньє Веста та Кім Кардашян перебуває під загрозою розлучення. Але американські знаменитості роблять все можливе, щоб зберегти шлюб. Доказом того є ніжні світлини Кім, якими вона поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

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Пара вирушила в Домініканську Республіку на відпочинок разом з дітьми. Принагідно Кім Кардашян показала фото з сімейної вечері, що була на набережній.

На світлинах зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" позує з 4-річним сином Сейнтом у кольоровій легкій сукні з декольте на тонких бретелях. Для зручності вона заплела короткі коси-колоски. Кім доповнила образ червоним манікюром та золотими довгими сережками. Жінка зображена з мінімальною кількістю макіяжу.



Кім Кардашян з сином / Instagram / @kimkardashian

На іншому фото зображений зірковий батько, хіп-хоп виконавець Каньє Вест, який сидів за столом поряд з 7-річною донькою Норт. Каньє одягнув худі та з усмішкою дивився на свою дружину.



Каньє Вест з донькою / Instagram / @kimkardashian