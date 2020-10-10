В цветном платье: Ким Кардашян на отдыхе с детьми и Канье Уэстом – фото
Американская знаменитость Ким Кардашян отправилась в Доминиканскую Республику с семьей. Звезда реалити-шоу организовала семейный ужин с Канье Уэстом и детьми.
Известно, что звездная чета Канье Уэста и Ким Кардашян находится под угрозой развода. Но американские знаменитости делают все возможное, чтобы сохранить брак. Доказательством того являются нежные фотографии Ким, которыми она поделилась на своей странице в инстаграме.
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Пара отправилась в Доминиканскую Республику на отдых вместе с детьми. Попутно Ким Кардашян показала фото с семейного ужина, который был на набережной.
На фотографиях звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" позирует с 4-летним сыном Сейнтом в цветном легком платье с декольте на тонких бретелях. Для удобства она заплела короткие волосы-колоски. Ким дополнила образ красным маникюром и золотыми длинными серьгами. Женщина изображена с минимальным количеством макияжа.
Ким Кардашян с сыном / Instagram / @kimkardashian
На другом фото изображен звездный отец, хип-хоп исполнитель Канье Уэст, который сидел за столом рядом с 7-летней дочерью Норт. Канье одел худи и с улыбкой смотрел на свою жену.
Канье Уэст с дочкой / Instagram / @kimkardashian