Голлівудський продюсер Тревор Енгельсон, який є колишнім чоловіком Меган Маркл, став батьком. Мережу зачарувало його сімейне фото з новонародженим малюком.

Знімком Тревор Енгельсон поділився на інстаграм-сторінці. На фото новоспечений татусь щасливо позував з дружиною Трейсі Курланд і донечкою. Колишній чоловік Меган Маркл вирішив не приховувати обличчя первістка та розсекретив її ім'я.

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"Ласкаво просимо в цей світ, Форд Грейс Енгельсон! Виявилося, що 2020 рік не такий уже й поганий! Моя дружина – героїня, а я найщасливіший чоловік на планеті", – написав він.



Колишній чоловік Меган Маркл став батьком / Фото Instagram / @trevorengelson1

Що відомо про шлюб Тревора Енгельсона

Про роман Тревора Енгельсона і Трейсі Курланд заговорили ще у листопаді 2017 року. Вже за рік стосунків продюсер вирішив вдруге піти до вівтаря. Розкішну церемонію пара провела 11 травня 2019 року, зачарувавши весь світ своїми весільними знімками.



Тревор Енгельсон вдруге одружився / Фото Instagram / @jesslacher

Щодо Трейсі Курланд, то вона – дієтолог та спеціаліст зі здорового харчування. Це спільна риса, яку жінка має з герцогинею Сассекською, яка є першою дружиною Енгельсона. Окрім цього, Трейсі є спадкоємицею 200-мільйонного статку, яким наразі володіє її батько – успішний банкір Стенфорд Курланд.

Про очікування дитини подружжя оголосило у квітні 2020 року. Для Трейсі та Тревора ця дитина є першою.

Якими були стосунки Енгельсона і Маркл

Актриса Меган Маркл познайомилась з голлівудським продюсером у 2004 році. Американка тривалий час зустрічалась з Тревором Енгельсоном та у 2011 році узаконила ці стосунки. Весілля пройшло на Ямайці у колі найближчих родичів і друзів.

Однак минуло 2 роки, як молоде подружжя подало на розлучення. Причиною розриву називали участь Меган Маркл у зйомках серіалу "Форс-мажори". Через роботу зірка жила на дві країни та рідко бачилась з чоловіком. Після знайомства з принцом Гаррі Меган Маркл повністю припинила спілкування з Енгельсоном та навіть повернула йому обручки поштою.



Меган Макрл і Тревор Енгельсон / Фото Pinterest