Голливудский продюсер Тревор Энгельсон, который является бывшим мужем Меган Маркл, стал отцом. Сеть очаровало его семейное фото с новорожденным малышом.

Снимком Тревор Энгельсон поделился на инстаграм-странице. На фото новоиспеченный папочка счастливо позировал с женой Трейси Курланд и дочкой. Бывший муж Меган Маркл решил не скрывать лицо малышки и рассекретил ее имя.

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"Добро пожаловать в этот мир, Форд Грейс Энгельсон! Оказалось, что 2020 год не такой уж и плохой! Моя жена – героиня, а я самый счастливый мужчина на планете", – написал он.



Бывший муж Меган Маркл стал отцом / Фото Instagram / @trevorengelson1

Что известно о браке Тревора Энгельсона

О романе Тревора Энгельсона и Трейси Курланд заговорили еще в ноябре 2017 года. Уже через год отношений продюсер решил во второй раз пойти к алтарю. Роскошную церемонию пара провела 11 мая 2019 года, очаровав весь мир своими свадебными снимками.



Тревор Энгельсон во второй раз женился / Фото Instagram / @jesslacher

Что касается Трейси Курланд, то она – диетолог и специалист по здоровому питанию. Это общая черта, которую женщина имеет с герцогиней Сассекской, бывшей первой женой Энгельсона. Кроме этого, Трейси является наследницей 200-миллионного состояния, которым сейчас владеет ее отец – успешный банкир Стэнфорд Курланд.

Об ожидании ребенка супруги объявили в апреле 2020 года. Для Трейси и Тревора этот ребенок первый.

Какими были отношения Энгельсона и Маркл

Актриса Меган Маркл познакомилась с голливудским продюсером в 2004 году. Американка долгое время встречалась с Тревором Энгельсоном, и в 2011 году узаконила эти отношения. Свадьба прошла на Ямайке в кругу ближайших родственников и друзей.

Однако прошло 2 года, и молодые супруги подали на развод. Причиной разрыва называли участие Меган Маркл в съемках сериала "Форс-мажоры". Из-за работы звезда жила на две страны и редко виделась с мужем. После знакомства с принцем Гарри Меган Маркл полностью прекратила общение с Энгельсоном и даже вернула ему обручальное кольцо по почте.



Меган Макрл и Тревор Энгельсон / Фото Pinterest