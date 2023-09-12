Названо найкращі терміни збору яблук різних сортів

Термін збору яблук залежить від погодних умов та сорту. Мають значення й зовнішні ознаки, на які треба звертати увагу.

Показником спілості є те, що коли натиснути на плід, то виникає вм'ятина, водночас шкірка залишається цілою. Також яблука стають яскраво насиченого кольору – червоного або зеленого, залежно від сорту. Коли збирати яблука за сортами – розкаже 24 Канал.

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Коли збирати яблука за сортами: терміни

Літні сорти стають спілими вже в серпні, їх можна споживати одразу після збору. Вони довго не зберігаються, тому переважно з них роблять варення, компоти, соки.

стають спілими вже в серпні, їх можна споживати одразу після збору. Вони довго не зберігаються, тому переважно з них роблять варення, компоти, соки. Осінні сорти яблук починають збирати з середини серпня й до початку вересня. Можуть стояти навіть й 4 місяці.

яблук починають збирати з середини серпня й до початку вересня. Можуть стояти навіть й 4 місяці. Найдовше стоять зимові сорти: від середини вересня чи початку жовтня й аж до весни.

Визначити, чи дозріли літні сорти насправді неважко: спробуйте їх на смак, й ви усе зрозумієте.

А от спілість осінніх сортів важче визначити, тому що їх варто зривати з дерева швидше, поки вони тверді та кислі. Адже так вони довше зберігатимуться.

Урожай зимових сортів варто збирати, зважаючи на погоду та на сорти яблук. Зазвичай період починається у жовті.