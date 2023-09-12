Показателем спелости является то, что когда нажать на плод, то возникает вмятина, в то же время кожура остается целой. Также яблоки становятся ярко насыщенного цвета – красного или зелёного, в зависимости от сорта. Когда собирать яблоки по сортам – расскажет 24 Канал.

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Когда собирать яблоки по сортам: сроки

Летние сорта становятся спелыми уже в августе, их можно употреблять сразу после сбора. Они долго не хранятся, поэтому преимущественно из них делают варенье, компоты, соки.

становятся спелыми уже в августе, их можно употреблять сразу после сбора. Они долго не хранятся, поэтому преимущественно из них делают варенье, компоты, соки. Осенние сорта яблоки начинают собирать с середины августа и до начала сентября. Могут стоять даже 4 месяца.

яблоки начинают собирать с середины августа и до начала сентября. Могут стоять даже 4 месяца. Дольше всего стоят зимние сорта: от середины сентября или начала октября до весны.

Определить, созрели ли летние сорта на самом деле нетрудно: попробуйте их по вкусу, и вы все поймете.

А вот спелость осенних сортов труднее определить, потому что их следует срывать с дерева быстрее, пока они твердые и кислые. Ведь так они будут дольше сохраняться.

Урожай зимних сортов следует собирать, учитывая погоду и сорта яблок. Обычно период начинается в желтые.