Коли треба збирати яблука: дізнайтеся першими

Від того, коли ви зберете урожай яблук залежить, наскільки довго вони будуть зберігатися та який смак матимуть. Тож цей момент має значення.

Збір яблук – улюблена частина у їх вирощуванні. Адже нарешті буде змога поласувати урожаєм. Лише варто знати, коли вже можна це робити. 24 Канал знає та розповість детально.

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Коли час збирати яблука: терміни

Ранні сорти або літні, як їх ще називають, починають збирати у липні-серпні. Вони можуть простояти небагато – до 1 місяця. Тож споживати плоди треба одразу, можна також варити з них компоти та варення. Часто ці сорти стають спілими вже до Яблучного Спасу.

Осінні сорти дозрівають вже до середини серпня або початку вересня. Зберігаються також протягом 1 місяця. Можете використовувати для закруток. При цьому чим довше стоять – тим гірший смак мають. Згодом вони стають геть м'якими та цукруються.



Дозрілі яблука / Фото Ogorodniki

А от збір пізніх або зимових яблук припадає на середину вересня та початок жовтня. Вони стоять найдовше – аж до весни, тобто тривалий час зберігаються. Свої смакові властивості проявляють найкраще – через 1,2-2 місяці після збору. Хоча спочатку можуть відчуватися абсолютно твердими.

Також зверніть увагу на зовнішні ознаки. Це теж є показником.