Збір яблук – улюблена частина у їх вирощуванні. Адже нарешті буде змога поласувати урожаєм. Лише варто знати, коли вже можна це робити. 24 Канал знає та розповість детально.
Показово Є кілька важливих ознак: коли пора викопувати моркву
Коли час збирати яблука: терміни
Ранні сорти або літні, як їх ще називають, починають збирати у липні-серпні. Вони можуть простояти небагато – до 1 місяця. Тож споживати плоди треба одразу, можна також варити з них компоти та варення. Часто ці сорти стають спілими вже до Яблучного Спасу.
Осінні сорти дозрівають вже до середини серпня або початку вересня. Зберігаються також протягом 1 місяця. Можете використовувати для закруток. При цьому чим довше стоять – тим гірший смак мають. Згодом вони стають геть м'якими та цукруються.
Дозрілі яблука / Фото Ogorodniki
А от збір пізніх або зимових яблук припадає на середину вересня та початок жовтня. Вони стоять найдовше – аж до весни, тобто тривалий час зберігаються. Свої смакові властивості проявляють найкраще – через 1,2-2 місяці після збору. Хоча спочатку можуть відчуватися абсолютно твердими.
Також зверніть увагу на зовнішні ознаки. Це теж є показником.
Якщо яблуко має властивий сорту колір шкірки, то це вказує на готовність до збору. Часто вони повинні бути насичено-червоними або жовто-червоними.
Показником до збору урожаю є один простий момент. Яблука мають легко відділятися від гілки. Це означає, що вони вже дозріли.
- Якщо натиснути пальцем на яблуко та залишається заглибина, водночас шкірка не рветься, можете збирати.