Сбор яблок – излюбленная часть в их выращивании. Ведь, наконец, будет возможность полакомиться урожаем. Только следует знать, когда уже можно это делать. 24 Канал знает и расскажет подробно.

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Когда время собирать яблоки: сроки

Ранние сорта или летние Как их еще называют, начинают собирать в июле-августе. Они могут простоять немного – до 1 месяца. Так что потреблять плоды нужно сразу, можно также варить из них компоты и варенье. Часто эти сорта становятся спелыми уже до Яблочного Спаса.

Осенние сорта созревают уже к середине августа или началу сентября. Сохраняются также в течение 1 месяца. Можете использовать для закруток. При этом чем дольше стоят – тем худший вкус. Впоследствии они становятся мягкими и сахарными.



Созревшие яблоки / Фото Ogorodniki

А вот сбор поздних или зимних яблок приходится на середину сентября и начало октября. Они стоят дольше всего – вплоть до весны, то есть длительное время сохраняются. Свои вкусовые свойства проявляют лучше – через 1,2-2 месяца после сбора. Хотя поначалу могут ощущаться совершенно жесткими.

Также обратите внимание на внешние признаки. Это тоже показатель.