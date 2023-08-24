Як зрозуміти, що гарбуз дозрів: 5 простих ознак зрілості

Потрібно уважно слідкувати за ознаками зрілості гарбуза, аби не проґавити момент, коли саме час їх збирати. З'ясуймо, про що йдеться.

Коли саме пора збирати гарбузи на городі, можна підрахувати. Адже зверніть увагу, що на пакетах з насінням написано, скільки днів їм треба для достигання. Цей трюк працює, якщо літо було теплим. Є ще деякі моменти, на які варто звернути увагу.

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Коли збирати гарбузи: ознаки зрілості

Показником того, що гарбузи вже можна збирати є туга шкірка. Коли її торкаєшся, не повинні з'являтися вм'ятини. Виняток – мускатний сорт, бо в нього м'якша шкірка.

Зверніть особливу увагу на колір шкірки. Якщо гарбуз дозрів, то переважно стає насичено-жовтого, коричневого або помаранчевого кольору. Також малюнок на шкірці має бути добре вираженим. Це не стосується лише зеленоплідних сортів.



Зрілий гарбуз / Фото s.sad.ua

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Зрозуміти, стиглий гарбуз, чи ні, можна судячи з плодоніжки. Вона повинна ставати твердішою та світлішою по мірі розвитку. Зокрема, у зрілого овоча плодоніжка буде доволі жорсткою. Без додаткових інструментів, просто вручну, ви гарбуз не зірвете.

Ще одним важливим моментом є звук. Коли стукаєш по корі овоча, то він, як і кавун, має видавати гучний та дзвінкий звук. У жодному разі – не глухий.

Якщо ви навіть зірвали плід, це ще не означає, що він дозрів. Коли розрізаєте плід, м'якуш має бути щільної структури, а не пухкої. Щодо насіння, воно має бути покритим твердою шкіркою.



Розрізаний гарбуз / Фото Health Day