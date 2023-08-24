Когда пора собирать тыквы на огороде, можно подсчитать. Ведь обратите внимание, что на пакетах с семенами написано, сколько дней им нужно для созревания. Этот трюк работает, если лето было теплым. Есть еще некоторые моменты, на которые следует обратить внимание.
К теме Чем подкормить тыкву в конце лета: плоды будут гигантские
Когда собирать тыквы: признаки зрелости
- Показателем того, что тыквы уже можно собирать тугая кожура. Когда ее затрагиваешь, не должны появляться вмятины. Исключение – мускатный сорт, потому что у него более мягкая кожура.
Обратите особое внимание на цвет кожуры. Если тыква созрела, то преимущественно становится насыщенно-желтого, коричневого или оранжевого цвета. Также рисунок на кожуре должен быть хорошо выражен. Это не касается только зеленоплодных сортов.
Зрелая тыква / Фото s.sad.ua
⠀
Понять, спелая тыква, или нет, можно судя по плодоножке. Она должна становиться более твердой и светлой по мере развития. В частности, у зрелого овоща плодоножка будет достаточно жесткой. Без дополнительных инструментов, просто вручную, вы тыкву не сорвете.
- Еще одним важным моментом является звук. Когда стучишь по коре овоща, он, как и арбуз, должен издавать громкий и звонкий звук. Ни в коем случае – не глухой.
Если вы даже сорвали плод, это еще не значит, что он созрел. Когда разрезаете плод, мякоть должна быть плотной структуры, а не рыхлой. Относительно семян оно должно быть покрыто твердой кожицей.
Разрезанная тыква / Фото Health Day
- Если погодные условия – неблагоприятные, то овощи будут созревать позже. Предпочтительно сорта из твердой шкуркой нужно собирать в конце августа или начале сентября. В середине сентября собирают крупноплодные сорта. А вот мускатные тыквы нужно собирать в последнюю очередь, в конце сентября.