Коли саме пора збирати гарбузи на городі, можна підрахувати. Адже зверніть увагу, що на пакетах з насінням написано, скільки днів їм треба для достигання. Цей трюк працює, якщо літо було теплим. Є ще деякі моменти, на які варто звернути увагу.

До теми Чим підгодувати гарбуз наприкінці літа: плоди будуть велетенські

Коли збирати гарбузи: ознаки зрілості

Показником того, що гарбузи вже можна збирати є туга шкірка. Коли її торкаєшся, не повинні з'являтися вм'ятини. Виняток – мускатний сорт, бо в нього м'якша шкірка.

Зверніть особливу увагу на колір шкірки. Якщо гарбуз дозрів, то переважно стає насичено-жовтого, коричневого або помаранчевого кольору. Також малюнок на шкірці має бути добре вираженим. Це не стосується лише зеленоплідних сортів.



Зрілий гарбуз / Фото s.sad.ua

⠀

Зрозуміти, стиглий гарбуз, чи ні, можна судячи з плодоніжки. Вона повинна ставати твердішою та світлішою по мірі розвитку. Зокрема, у зрілого овоча плодоніжка буде доволі жорсткою. Без додаткових інструментів, просто вручну, ви гарбуз не зірвете.

Ще одним важливим моментом є звук. Коли стукаєш по корі овоча, то він, як і кавун, має видавати гучний та дзвінкий звук. У жодному разі – не глухий.

Якщо ви навіть зірвали плід, це ще не означає, що він дозрів. Коли розрізаєте плід, м'якуш має бути щільної структури, а не пухкої. Щодо насіння, воно має бути покритим твердою шкіркою.



Розрізаний гарбуз / Фото Health Day