Садівники повідомили, коли збирати шипшину: які особливості дозрівання ягід

Шипшина має численні корисні властивості: велику кількість вітаміну С, антиоксиданти та бета-каротин. Тому її садять у своїх садах, щоб потім отримувати користь.

Простою ознакою дозрівання шипшини є широко розкриті чашолистки на ягодах. Тож перевірте цей момент. На що ще звернути увагу – розповість 24 Канал.

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Коли можна вже збирати шипшину

Термін збору шипшини залежить від погодних умов і сорту. Найкраще це робити приблизно з кінця серпня – початку вересня. Щодо зовнішнього вигляду, то ягоди мають бути характерного кольору, а саме – червоного або оранжевого. Їх треба збирати, коли вони не повністю спілі.

Смак плодів повинен відчуватись як солодкуватий та кислуватий. Може бути не дуже приємним. Ягоди мають бути твердими.



Збір шипшини / Фото Klioma-service

Врахуйте, що кущі шипшини колють руки, тож слід одягати речі з довгими рукавами та щільні рукавички. Фахівці рекомендують зривати плоди із залишками чашечки та з плодоніжками. Збір проводимо в ясний й теплий день, аби листя та плоди залишались цілком сухими.

Сушити шипшину можна просто неба. Головне – аби була тепла та сонячна погода: тоді вони можуть лежати на сонці від 2 й до 4 тижнів. І в цей час за ними дивитися не потрібно.

Також можна підсушити ягідки у духовці. Треба їх уважно оглянути та позбутися поганих, хворих чи пошкоджених плодів. Водночас не перемиваємо їх. Ставимо на деко й відправляємо в духовку з температурою +40.



Сушка шипшини / Фото Klioma-service