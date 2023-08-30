Для того, щоб цибуля швидше росла та розвивалась, а також відлякувала шкідників і хвороби, треба використати добрива. Можна приготувати вдома, щоб не купувати. 24 Канал зібрав кілька розчинів, які захистять цибулю від гниття.

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Чим полити цибулю, аби вона не гнила

Цибуля гниє через зараження хворобами або шкідниками. Щоб цього не сталося, скористаймося народними засобами.

Спосіб 1: треба приготувати розчин на основі коров'яку або курячого посліду. Буде достатньо 1 пів склянки речовини, десь 50 мілілітрів на 8-10 літрів води. Потрібно добре розбавити суміш та можете поливати цибулеві грядки.



Коров'ячий гній / Фото Zemliak

Спосіб 2. Буде особливо ефективним від цибулевої мухи. Треба взяти 5 столових ложок нашатирного спирту та розбавити їх у 10 літрах води. Можна використовувати 2 рази з перервою в 7-10 днів.



Нашатирний спирт / Фото ANC

Спосіб 3. Аби уникнути гниття, слід полити грядку з цибулею розчином солі. Вистачить 1 склянки солі на 10 літрів води. У грядки можна насипати деревний попіл, котрий буде лякати комах та інших шкідників.



Сольовий розчин / Фото Chiasilverlining

Спосіб 4. Можна приготувати настої з гірких трав. Сюди підійде полин, пижмо чи хвоя. Вони сильно лякають шкідників, тож цибуля не буде гнити.



Полин / Фото "Корисні поради"

Спосіб 5. Спробуймо захистити цибулю від хвороб і шкідників цим особливим засобом. Для приготування, слід взяти 200 грамів тютюнового пилу, 50 грамів тертого мила. Усе розбавляємо у 10 літрах води та настоюємо кілька днів. Можете використовувати.



Тютюн / Фото "Сам собі агроном"