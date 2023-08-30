Для того чтобы лук быстрее рос и развивался, а также отпугивал вредителей и болезни, нужно использовать удобрения. Можно приготовить дома, чтобы не покупать. 24 Канал собрал несколько растворов, которые оградят лук от гниения.

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Чем полить лук, чтобы он не гнил

Лук гниет из-за заражения болезнями или вредителями. Чтобы этого не произошло, воспользуемся народными средствами.

Способ 1: следует приготовить раствор на основе коровяка или куриного помета. Будет достаточно 1 полстакана вещества, где-то 50 миллилитров на 8-10 литров воды. Нужно хорошо разбавить смесь и поливать луковые грядки.



Коровий навоз / Фото Zemliak

Способ 2. Будет особенно эффективен от луковой мухи. Надо взять 5 столовых ложек нашатырного спирта и разбавить в 10 литрах воды. Можно использовать 2 раза с перерывом в 7-10 дней.



Нашатырный спирт / Фото ANC

Способ 3. Чтобы избежать гниения, следует полить грядку с луком раствором соли. Достаточно 1 стакана соли на 10 литров воды. В грядки можно насыпать древесную золу, которая будет пугать насекомых и других вредителей.



Солевой раствор / Фото Chiasilverlining

Способ 4. Можно приготовить настои из горьких трав. Сюда подойдет полынь, пижма или хвоя. Они сильно пугают вредителей, поэтому лук не будет гнить.



Полын / Фото "Полезные советы"

Способ 5. Попробуем защитить лук от болезней и вредителей этим особым средством. Для приготовления следует взять 200 граммов табачной пыли, 50 граммов тертого мыла. Все разбавляем в 10 литрах воды и настаиваем несколько дней. Вы можете использовать.



Табак / Фото "Сам себе агроном"