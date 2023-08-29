Некоторые овощеводы считают, что капусту следует подкармливать только весной, а летом – сама по себе будет расти. Это не так. 24 Канал подскажет несколько средств, которые следует использовать, если вы хотите большие и сочные головки капусты.

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Чем подкармливать капусты: действенные средства

Хорошая идея, чем подкормить головки капусты – раствор, приготовленный из сульфата калия и суперфосфата. Надо разбавить по 1 столовой ложке каждого вещества в ведре воды. Вносят такое удобрение под корень. Головки будут крепче и сочнее благодаря ему.



Сульфат калия / Фото "Садко"

Мощным средством, которое не только активизирует развитие головок, но и защитит от вредителей – доломитовая мука. Надо просто занести в землю и перекопать с ним.



Доломитовая мука / Фото "Эпицентр"

А усилит действие такого средства борная кислота. Понадобится 6-8 грамм борной кислоты и 1 килограмм доломитовой муки. Следует все размешать и внести под каждый котел около 5 столовых ложек средства.



Борная кислота / Фото "Ковалент"

После внесения порошка специалисты советуют разрыхлить почву на капустных грядках, подвинув средство под самые корни.

Большие головки капусты сложно вообразить, если не внести и такую подкормку как компост. Способ применения – прост. Нужно немного компоста внести под каждый кочан и полить.