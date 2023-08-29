Деякі городники вважають, що капусту слід підгодовувати тільки навесні, а влітку – сама по собі буде рости. Це не так. 24 Канал підкаже кілька засобів, які слід використати, якщо ви хочете великі та соковиті головки капусти.

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Чим підгодовувати капусти: дієві засоби

Хороша ідея, чим підживити головки капусти – розчин, приготовлений з сульфат калію і суперфосфату. Треба розбавити по 1 столовій ложці кожної речовини у відрі води. Вносять таке добриво під корінь. Головки будуть міцнішими та соковитішими завдяки йому.



Сульфат калію / Фото "Садко"

Потужним засобом, який не лише активізує розвиток головок, але й захистить від шкідників є доломітове борошно. Треба просто внести в землю та перекопати з ним.



Доломітове борошно / Фото "Епіцентр"

А посилить дію такого засобу борна кислота. Знадобиться 6-8 грамів борної кислоти та 1 кілограм доломітового борошна. Слід все розмішати та внести під кожен качан десь 5 столових ложок засобу.



Борна кислота / Фото "Ковалент"

Після внесення порошку, фахівці радять розпушити ґрунт на капустяних грядках, підсунувши засіб під саме коріння.

Великі головки капусти складно уявити, якщо не внести й таку підгодівлю, як компост. Спосіб застосування – простий. Потрібно трохи компосту внести під кожен качан та полити.